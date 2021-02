Viernheim. Ein Großbrand hat in Viernheim am Abend drei Reihenhäuser im Jakob-Kaufmann-Weg zerstört. Nach Angaben der Polizei gab es keine Schwerverletzten. Ein Nachbar wurden dabei verletzt, als er die hochschlagenden Flammen mit einem Feuerlöscher selbst löschen wollte. Dabei habe er Rauchgas eingeatmet. Er habe aber von den Rettungsdiensten vor Ort schnell versorgt werden können. Die Bewohner hätten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können.

Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nachtstunden. Die Lampertheimer Feuerwehr eilte den Kollegen aus Viernheim zu Hilfe und brachte eine zweite Drehleiter in Stellung.

Der Viernheimer Bürgermeister Matthias Baaß und der Bergsträßer Landrat Christian Engelhardt waren ebenfalls zur Unglücksstelle geeilt, um sich selbst ein Bild von dem Großeinsatz zu machen.

Mit dem Brand haben mehrere Familien ihr Zuhause verloren. Laut Bürgermeister Matthias Baaß konnten die meisten von ihnen bei Verwandten und Freunden unterkommen. Ein Ehepaar hat sich in ein Hotel eingemietet. Baaß bot dem Paar die Hilfe der Stadtverwaltung bei der Suche nach einer Unterkunft an.

Über die Ursache des Großbrandes herrscht am Abend noch Unklarheit. Ein Bewohner erzählte, dass der Brand innerhalb kürzester Zeit von einem Haus auf die Nachbargebäude übergesprungen sei. Laut Katwarn sollten Anwohner ihre Fenster und Türen geschlossen halten. bjz