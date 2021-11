Drei Punkte sollen gegen den Tabellenletzten her

Viernheim. Das Schlusslicht kommt: Die Fußballerinnen des TSV Amicitia haben am Sonntag den TSV Alemannia Freiburg-Zähringen zu Gast. Spielbeginn ist um 15 Uhr an der Lorscher Straße. Der Klub aus dem Freiburger Norden steht mit sieben Zählern am Ende der Oberliga-Tabelle. Der einzige Sieg gelang mit 5:4 gegen den TSV Tettnang. Die letzten Spiele gingen allerdings nur knapp verloren, wie am vergangenen Wochenende beim 1:2 gegen Meisterschaftsfavorit FV Hegau. Alemannia Zähringen hat zwar die meisten Gegentore der Liga bekommen (28), hat mit 19 geschossenen Toren aber eine passable Offensive.

Der TSV Amicitia ist also in der Defensive gefragt und rechnet sich gute Chancen im Spiel nach vorne aus, zumal sich die Personalsituation wieder verbessert hat. Antonia von Achten, Pia Kielmann und Anna Becker sind ebenso wieder dabei wie Pauline Kloskalla, Denise Stricklan und Svenja Lüger, die zuletzt in der Liga krank oder verletzt passen mussten. Audrey Mas und Annike Müller können nicht spielen, und auch Luca von Achten wird nicht mehr im Viernheimer Trikot zu sehen sein. Die Mittelfeldspielerin wechselt den Wohnort und auch den Verein, die letzten beiden Spiele wird sie wegen einer Verletzung verpassen. Für Trainer Patrick Kloskalla ist die Vorgabe klar, im letzten Heimspiel der Hinrunde sollen drei Punkte her: „Damit könnten wir vielleicht sogar wieder unter die ersten Fünf der Tabelle springen.“

Die B-Juniorinnen haben sich ebenfalls im sicheren Tabellenmittelfeld der Oberliga festgesetzt. Die TSV-Amicitia-Mädchen wollen ihr Punktepolster auf die Abstiegsränge weiter ausbauen und heute um 16 Uhr weitere Zähler holen. Mit dem FV Löchgau kommt ein Team aus dem unteren Tableau nach Viernheim.

Ein weiteres Heimspiel steht am Sonntag an, um 11 Uhr treten die B2-Juniorinnen gegen den FC Astoria Walldorf an. su

