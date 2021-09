Drei Partien für die Damen auf heimischem Grün

Viernheim. Die Fußballfrauen des TSV Amicitia peilen die nächsten Punkte in der Oberliga an. Am Sonntag, 26. September, ist im zweiten Heimspiel der Saison der SV Gottenheim zu Gast. Vor einem Jahr trafen beide Teams erstmals aufeinander, trennten sich zum Saisonauftakt an der Lorscher Straße mit einem 1:1.

In der Oberliga ist der SV Gottenheim in dieser Saison ohne Punktgewinn geblieben – alle drei Partien gingen verloren. Dafür feierte das Team aber einen Pokalerfolg, besiegte unter der Woche den FC Freiburg-St. Georgen. Dort holte sich der TSV Amicitia vor Wochenfrist den zweiten Saisonsieg und steht mit sieben Punkten auf Tabellenplatz zwei.

„Wenn wir jetzt gegen Gottenheim nachlegen, dann können wir von einem gelungenen Saisonstart sprechen“, peilt Trainer Patrick Kloskalla weitere Zähler an. Spielbeginn ist um 15 Uhr im Stadion an der Lorscher Straße.

Nach einem spielfreien Wochenende ist auch die zweite Oberliga-Mannschaft des TSV Amicitia auf heimischem Platz am Ball. Am Samstag empfangen die B1-Juniorinnen den TSV Tettnang. Nach dem Auftaktsieg in Ellwangen möchte die junge Mannschaft weitere Zähler einfahren. Anstoß ist um 14 Uhr.

Bereits um 12 Uhr starten die D-Juniorinnen, die in einer Junioren-Staffel antreten. Erster Gegner der Viernheimer Mädchen sind die Jungs des SV Schriesheim 2. Am Sonntag um 11 Uhr komplettieren die B2-Juniorinnen den Reigen der Heimspiele. Nach dem 11:1-Auswärtserfolg wollen die Fußballerinnen nun gegen den SV Laudenbach ihr Können zeigen.

Die jüngsten Kickerinnen sind am Samstag auch im Einsatz: Ab 12 Uhr ist ein Spieltag in Rheinau, bei dem die E-Juniorinnen auf TSG Rheinau, Polizei SV Mannheim und SG Oftersheim treffen. su