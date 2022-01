Drei Künstler stellen im Kunstraum aus

Viernheim. Nach langer, pandemiebedingter Pause, beginnt mit der Vernissage am Montag, 24. Januar, um 19 Uhr, wieder eine große Ausstellung mit Bildern regionaler Künstler im Kunstraum Gerdi Gutperle. Auf diese Präsentation haben die Kunstfreunde in der Region schon lange gewartet, wie die Ankündigung verheißt. Nach der letzten Ausstellung mit Werken japanischer Künstler zeigt die neue Schau herausragende Beispiele des Kunstschaffens in der Region.

Die Ausstellung wird gestaltet von Wolfgang Glass aus Neustadt an der Weinstraße, Sandra Obel aus Ladenburg und Maurice Ullrich aus Hirschberg. Stilistisch und thematisch wird Vielfalt geboten, von Pop Art bis Romantik, von Emotion bis zu den Urgewalten des Meeres.

Für Besucher gelten die Vorschriften der aktuellen Corona-Verordnung. Zwecks Reservierung der Plätze wird um eine Anmeldung unter Telefon 06204/914 57 30 oder per Mail an info@kunstraum-gerdigutperle.de gebeten. H.T./red