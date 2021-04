Drei Familienmitglieder in drei verschiedenen Fraktionen

Viernheim. Am Freitagabend hat die neu gewählte Stadtverordnetenversammlung in Viernheim das erste Mal getagt. Zu den 45 Parlamentariern gehören mit Jasmin Kruhmann, Jessica Kruhmann und Torben Kruhmann drei Familienmitglieder. Das Besondere: Sie sitzen in drei unterschiedlichen Fraktionen. Torben Kruhmann ist zum dritten Mal zum CDU-Stadtverordneten gewählt worden. Seine Schwester Jasmin hat den Sprung in die FDP-Fraktion geschafft. Und deren Ehefrau Jessica Kruhmann sitzt für die Grünen im Parlament. Ist da Zündstoff vorprogrammiert?

Im Gespräch mit dieser Redaktion wiegeln Jasmin, Jessica und Torben Kruhmann sofort ab. Die Lokalpolitik ist im Familienkreis eigentlich kein Thema: „Wir saßen nicht an Ostern zusammen und haben über die künftige Zusammensetzung des Magistrats diskutiert“, erzählt Torben Kruhmann lachend. Der 29-Jährige war der Erste, der sich politisch engagiert hat. „Ich war mit 14 Jahren schon Schulsprecher in der Albertus-Magnus-Schule und habe dann geschaut, wo ich mich politisch engagieren kann.“ Sein Weg führte zur Jungen Union und zur CDU. Seit 2011 ist er Stadtverordneter und inzwischen Vorsitzender des Stadtverbands.

Seine Schwester Jasmin konnte sich in der Jugend noch nicht für aktive Politik begeistern. „Das hat mich zwar interessiert, aber nicht so, dass ich mich auch irgendwie engagieren wollte“, sagt die 30-Jährige. Erst vor vier Jahren, während des Studiums in Gießen, hat sich das geändert. „Ich war früher eigentlich eher der CDU zugewandt – aber es gibt einige Punkte, die einfach nicht passen.“ Als Beispiele nennt sie die Ehe für alle oder die Digitalisierung. „So bin ich zu den Jungen Liberalen gekommen, nach meiner Rückkehr nach Viernheim zur FDP.“

Ihre Ehefrau Jessica Kruhmann hat erste politische Erfahrungen in der Studentischen Selbstverwaltung gemacht, als sie ebenfalls in Gießen studiert hat. Für ihr politisches Engagement landete die 26-Jährige im Jahr 2017 bei der Grünen Jugend und später bei den Grünen Viernheim: „Das ist nicht mehr nur die Partei, die für Umwelt- und Naturschutz steht.“

Diskussionen, aber kein Streit

Zwei Ehepartner in Parteien mit doch sehr gegensätzlichen Ansichten – bei Jasmin und Jessica Kruhmann ist das kein Problem. „Demokratie lebt ja davon, dass man auch unterschiedlicher Meinung ist“, findet Jessica. Und Jasmin bekräftigt: „Es ist ganz gut, wenn man nicht nur in seiner eigenen Blase lebt, auch was die politischen Ansichten betrifft.“ So gibt es bei den drei Mitgliedern unterschiedlicher Fraktionen zwar mitunter Diskussionen, aber keinen Streit über lokalpolitische Themen. „Man versucht vielleicht, Argumente auszutauschen“, meint Jasmin Kruhmann. Überhaupt habe die Familie eher andere Gesprächsthemen. Für die Arbeit in der Stadtverordnetenversammlung ist die familiäre Verbindung weder Vor- noch Nachteil. „Es ist natürlich hilfreich, wenn es in den anderen Fraktionen jemanden gibt, zu dem man einen vertrauensvollen Draht hat“, weiß Torben Kruhmann aus seiner Erfahrung, „aber das müssen ja nicht unbedingt Verwandte sein.“

Für Jasmin Kruhmann war bisher wichtig, mit Bruder Torben einen erfahrenen Ansprechpartner für organisatorische Abläufe zu haben, nicht unbedingt für politische Inhalte. Auch Jessica Kruhmann ist froh, wenn sie unkompliziert nachfragen kann: „In der Grünen-Fraktion sitzen ja durchweg neue Stadtverordnete.“

Was die Lokalpolitiker neben ihrer Familienkonstellation vereint: Alle wollen anpacken, in Viernheim etwas bewegen, viele Ideen umsetzen. Und da wird die Lokalpolitik wahrscheinlich doch mal Thema im Hause Kruhmann sein.

