Draußenspaß entwickelt sich zur Waldpädagogik

Viernheim. 486 Besucher in sechs Monaten, rund vier Beratungen pro Tag: Das Büro für Neuzugezogene stellte bei der Sitzung des Sozial- und Kulturausschusses am Mittwochabend seine Arbeit vor. 2019 hatte die Stadt eine zentrale Anlaufstelle für alle Menschen geschaffen, die neu nach Viernheim gekommen sind. Seit diesem Jahr sind drei Teilzeitkräfte im Büro für Neuzugezogene der Stadtverwaltung tätig, die von ehrenamtlichen Helfern des Vereins Lernmobil und der Caritas unterstützt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir leisten die Erstberatung für alle Anfragen und leiten die Bürger dann weiter“, erklärte Christiane Baus, die das Büro zusammen mit Shereen Othman und Gonca Karagöz besetzt. Die Fragestellungen der Besucher seien unterschiedlich – von der Wohnungssuche über Hilfe beim Ausfüllen von Formularen oder den Kontakt zu Behörden bis zu Informationen zur Müllentsorgung oder Stromversorgung reichen die Anfragen. 486 Kunden, persönlich im Büro oder per Telefon, betreuten die Mitarbeiterinnen im ersten Halbjahr dieses Jahres. 82 davon waren Bürger, die erstmals den Kontakt zum Büro gesucht hatten. Die meisten Fragesteller kamen aus Syrien, Somalia, Eritrea, Afghanistan und der Türkei, aber auch Neu-Viernheimer, die aus einer anderen Stadt in Deutschland zugezogen sind, wandten sich hilfesuchend an das Büro. Die Anfragen können derzeit auf Deutsch, Englisch, Arabisch und Türkisch beantwortet werden.

Die Ausschussmitglieder erhielten zudem Informationen zur Situation des Vogelparks und seines Trägervereins. Vorsitzender Dirk Faltermann und Kassenwart Michael Haas berichteten vom Betrieb im Park. 15 bis 20 ehrenamtliche Helfer sind für das tägliche Füttern zuständig, und das Futter mache auch einen Großteil der Kosten des Vereins aus. Während der Corona-Krise wurde im Mehr-Schicht-Betrieb gearbeitet.

Spendenbereitschaft gestiegen

„Die Zusammenarbeit und die Unterstützung der Stadt hat uns durch die Corona-Krise geholfen“, betonen Michael Haas und Dirk Faltermann. Denn die Kasse sei belastet: In den vergangenen Monaten investierte der Verein große Summen in das Gebäude mit dem Restaurant. „Das waren nicht nur Schönheitsreparaturen“, erklärten die Vereinsvertreter. Ein neues Pachtverhältnis für das Restaurant sei inzwischen in Aussicht. Der Verein setzt auch darauf, dass Veranstaltungen wie der Bauernmarkt wieder stattfinden und somit Einnahmen möglich sind. Immerhin sei die Spendenbereitschaft mit Inbetriebnahme des Kiosks enorm gestiegen. Neben der finanziellen Situation plagen den Verein die hohen Anforderungen gerade im administrativen Bereich und die unklare Zukunft, wenn vielleicht nicht mehr genug Helfer da sind. Von den Stadtverordneten wünschen sich die Verantwortlichen ein Bekenntnis zum Park, damit ein gemeinsames Zukunftskonzept von Verein und Stadt erarbeitet werden kann. Einen Einblick erhielten die Stadtverordneten zudem in die Arbeit der Jugendförderung am Standort TiB, wo auch andere Vereine wie Lernmobil und Förderband angesiedelt sind. „Deswegen ist es im alten Bahnhof oft sehr beengt“, erklärte Sabine Ruth, Leiterin der Jugendförderung. Man bilde am TiB Jugendleiter aus, organisiere von dort internationale Ferienfahrten und plane die Sommerferienspiele.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„In diesem Jahr wurde ein Programm für Jugendliche in den ersten zwei Ferienwochen angeboten, es gab sechs Wochen lang kreative Angebote am Vormittag und Nachmittagsveranstaltungen wie den Draußenspaß“, berichtete Mitarbeiter Christian Stumpf. Aus Ideen hätten sich neue feste Konzepte entwickelt: Im September beginnt die Jugendwerkstatt „Nasowas“ – mit Kunst, Filzen, Basteln für Kinder und Jugendliche. Auch die Waldpädagogik wird künftig ein Thema bei der Jugendförderung sein.