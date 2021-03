Viernheim. In den vergangenen Wochen war es ruhig gewesen in der Drachenbücherei, der katholischen öffentlichen Bücherei der Gemeinde St. Hildegard – St. Michael, ebenso wie in der gesamten Nibelungenschule. Keine Kinder, keine Leser, kein Treffpunkt, keine Gespräche.

Im Dezember 2020 hatte das Bücherei-Team beschlossen, wie viele andere Büchereien in Hessen, dem Lockdown zu folgen und freiwillig zu schließen. Zuvor konnten sich die Leser noch in einer kurzfristig angesetzten Sonderausleihe mit Büchern und CDs eindecken. Dann wurde es still. Zwei Mal wurde der Lockdown verlängert, daher mussten neue Ideen her.

Mit einem Click und Collect-Angebot konnten die Leser nach den Weihnachtsferien kontaktlos wieder mit Lesestoff versorgt werden. Dieses Angebot wird von immer mehr Lesern angenommen. Auch kann man weiterhin ganz einfach seine Wunschbücher im Online-Katalog vormerken und dann in der Drachenbücherei abholen. Für Angehörige von Risikogruppen wird bei Bedarf ein Lieferdienst angeboten. Doch auch wenn die Bücherei für die Ausleihe geschlossen war, haben die ehrenamtlichen Helfer hinter den Kulissen fleißig gewerkelt. Der Jahresabschluss und die Inventur standen auf dem Programm. Außerdem wurde umgeräumt, sortiert und neu beschriftet. In der Kinderbücherei im Obergeschoss warten in einem neuen Bücherregal schon Bücher und CDs rund ums Osterfest auf die Kinder.

Nun können sich die Besucher selbst ein Bild davon machen, denn ab diesem Dienstag, 9. März, hat die Bücherei dienstags- und donnerstags am Nachmittag von 16 bis 18 Uhr für die öffentliche Ausleihe geöffnet. Beim Besuch der Bücherei sind FFP2- oder medizinische Masken zu tragen sowie die üblichen Regeln einzuhalten.

Die öffentliche Ausleihe am Mittwochvormittag entfällt bis auf Weiteres zugunsten von zwei schulinternen Ausleihen, die an die derzeitigen Bedingungen der Nibelungenschule angepasst sind.

Das Bücherei-Team freut sich nun auf ein Wiedersehen. Viele Frühjahrsneuheiten stehen bereits in den Regalen. red

Info: www.bibkat.de/ drachenbuecherei