Doppelter Erfolg erwünscht

Viernheim. Ein Doppelspieltag steht an diesem Wochenende für die Basketballer in der Jugendbundesliga JBBL an. Die Rhein-Neckar-Metropolitans treffen am Samstag auf den USC Heidelberg und am Sonntag auf den Nachwuchs der s.Oliver Würzburg Akademie.

„Die Spiele gegen Heidelberg und Würzburg werden ganz wichtig, wenn wir den Sprung in die Hauptrunde schaffen wollen“, sagt Trainer Ali Kocak vor dem Doppelspieltag. In die Hauptrunde der JBBL-Saison 21/22 schaffen es die besten drei von sieben Teams der Metropolitans-Gruppe. Auch ein Startplatz in der nächsten Saison wäre dann schon sicher. In der Hauptrunde werden die Bundesligateams in vier Gruppen eingeteilt. Anhand der Platzierungen der Abschlusstabelle stehen dann die Play-Off-Spiele an, die den bundesweiten JBBL-Meister ermitteln werden. Für die Play-Offs gibt es sogar noch eine Teilnahmechance, wenn man zunächst in der Relegationsrunde landen sollte.

Noch ist aber erst die Hälfte der Vorrunde absolviert, und es stehen noch drei Begegnungen für die jungen Basketballer an. Das Derby, das am Samstag um 16 Uhr beim USC Heidelberg steigt, ist für die Basketballer auf beiden Seiten immer ein Höhepunkt. In den letzten Jahren hatte der USC meist die Nase vorn, diesmal wollen die Metropolitans einen Sieg landen.

Der USC hat nach einem Auftaktsieg zuletzt zweimal verloren, musste dabei aber auf wichtige Spieler verzichten, die heute wahrscheinlich wieder einsatzfähig sind. Am Sonntag kommen dann die Nachwuchsbasketballer aus Würzburg nach Weinheim in die TSG-Halle. Die Akademie-Mannschaft hat vor der Saison ihre besten Spieler an Bamberg verloren und ist noch nicht wieder in der Erfolgsspur der vergangenen Jahre.

Weil die Rhein-Neckar-Metropolitans voraussichtlich mit vollzähligem Kader zu dem Doppelspieltag antreten kann, hoffen die Bundesligabasketballer auch auf einen doppelten Erfolg und weitere Punkte für die Hauptrunde. su