Doppelerfolg in der zweiten Liga

Viernheim. Beim Rothsee-Triathlon in Franken feierte der TSV Amicitia einen Doppelerfolg: Das zweite Frauen-Team der Viernheimer holte sich den Sieg in der Tageswertung. Zudem war Nina Heidemann die schnellste Athletin der zweiten Liga. Der TSV Amicitia hat damit die Tabellenführung der Zweiten Bundesliga Süd übernommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die zweite Damenmannschaft lieferte auch im zweiten Saisonwettkampf eine überragende Mannschaftsleistung ab. Nina Heidemann, Franziska Schildhauer, Sophia Stößer und Hannah Geizenauer waren als Team nicht zu schlagen und sicherten den Tagessieg. Franziska Schildhauer als Zweite und Sophia Stößer als Fünfte überzeugten mit einer sehr guten Schwimmleistung, Nina Heidemann kam als Achte nur ein paar Sekunden später aus dem Wasser. Sie kämpfte sich mit einer starken Radleistung an die Spitze heran und ging als Erste von sieben Starterinnen auf die Laufstrecke, direkt gefolgt von Mannschaftskollegin Franziska Schildhauer. Über die fünf Kilometer am Rothseedamm konnte sich Nina Heidemann etwas von den Konkurrentinnen absetzen und kam mit der zweitbesten Laufzeit als Siegerin der Zweitliga-Starterinnen ins Ziel (Gesamtzeit 1:05:21 Stunden). Franziska Schildhauer folgte knapp dahinter mit einer Gesamtzeit von 1:06:53 als Vierte. Sophia Stößer sicherte sich Platz 17. Hannah Geizenauer musste eine Zeitstrafe hinnehmen und kam als 28. in die Wertung. Viernheim siegte mit Platzziffer 22 ganz knapp vor dem Tri-Team Freiburg und dem SV Würzburg 05. Da war der Jubel natürlich groß, nicht nur bei den vier Starterinnen, sondern auch bei Trainerin Silke Heidemann und Betreuerin Anke Stößer.

Das siegreiche Triathlon-Team mit Sophia Stößer (v. l), Hannah Geizenauer, Franziska Schildhauer und Nina Heidemann © TSV Amicitia

Weiter geht es mit der Bundesliga-Saison am 8. August. Dann sind die 1. und 2. Bundesliga in Nürnberg und die Viernheimer Triathletinnen wollen natürlich weiter auf der Erfolgswelle bleiben.

Auf der olympischen Distanz mit 1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und zehn Kilometer Laufen waren am Rothsee 634 Einzelstarterinnen und Einzelstarter dabei. Schnellste Frau in 2:11:02 Stunden war Lena Gottwald, zweimalige Gewinnerin des Viernheimer V-Card-Triathlon und Bundesliga-Starterin für TSV Amicitia Viernheim.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Bei der U20-Europameisterschaft der Leichtathletinnen und Leichtathleten in Tallinn war Livia Wespe am Start, die 18-jährige Schweizerin, die zum Bundesliga-Team der Viernheimer Triathletinnen gehört. Wespe gewann das etwas schwächer besetzte B-Finale über 5000 Meter mit neuer persönlicher Bestleistung von 16:41,98 Minuten. In der Gesamtwertung der EM bedeutete dies Platz sieben. su