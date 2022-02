Don Bosco nimmt Kurs zur Meisterschaft auf

Viernheim. Laut Spielplan des IVBB Baden sollten am vergangenen Wochenende die Bowling-Spielklassen Badenliga Damen sowie Badenliga Herren in Viernheim und gleichzeitig die 1.und die 2. Landesliga in Ludwigshafen ihren vierten und damit vorletzten Spieltag austragen. Impfdurchbrüche und Quarantäne verhinderten aber die Starts in den beiden oberen Spielklassen und mussten verschoben werden. Die 1. Landesliga in Ludwigshafen konnte ihren vorletzten Spieltag austragen, obwohl auch hier zwei Mannschaften nicht antreten konnten. Aus den Reihen des USC Viernheim waren nur die Teams von Don Bosco/GS und BC Royal auf den Bahnen.

Don Bosco ging als Klassenprimus und BC Royal als Tabellenvorletzter an den Start. Beide Mannschaften hatten sich ein hohes Ziel gesteckt. Don Bosco Grün/Schwarz wollte sich Meisterschaft sowie dem Aufstieg und BC Royal dem Klassenerhalt nähern. Beiden Mannschaften gelang es, ihr Vorhaben umzusetzen. Don Bosco Grün/Schwarz erzielte mit 5232 Pins das zweitbeste Ergebnis des Tages, war damit in sechs Begegnungen erfolgreich und verbuchte weitere sieben Punkte für das Pinergebnis. Der Vorsprung nach Punkten auf die Verfolger konnte auf 15 Zähler vergrößert werden. Somit fehlen am letzten Spieltag nur noch acht Punkte zur Meisterschaft und Aufstieg in die Verbandsliga.

Don Bosco: Marcel Jung 1390 Pins, Werner Gehring 1377, Michael Lauser 1249 und Matthias Gehring 1216.

Auch dem BC Royal gelang ein großer Schritt in Richtung Klassenerhalt. Ihnen gelangen mit 5187 Pins fünf erfolgreiche Spiele, die mit dem Bonus für die Pins zu insgesamt 15 Punkten führten. BC Royal konnte sich damit auf den sechsten Tabellenplatz verbessern und dem drohenden Abstieg vorerst ein Schnippchen schlagen. Bei gleicher Leistung am letzten Spieltag müssten die erzielten zehn Punkte Vorsprung zur Konkurrenz das Zünglein an der Waage sein. red

BC Royal: Stefan Fackel-Kretz 1443 Pins, Rainer Schippers 1309, Joachim Wenzke 908/5 Spiele, Hans-Jürgen Dürholt 857/5 und Robert Schroth 670/4.