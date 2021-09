Dominant aufgespielt

Viernheim. Den Fußballfrauen des TSV Amicitia ist ein guter Saisonstart in der Oberliga Baden-Württemberg geglückt: Am zweiten Spieltag gab es einen deutlichen 5:0-Sieg beim TSV Lustnau und den vierten Tabellenplatz.

Der TSV Amicitia hatte in Tübingen seine Startformation im Vergleich zum Auftaktspiel umgestellt, Audrey Mas, Rabea Ronellenfitsch und Oliwia Reszczynska standen in der Startaufstellung. Vom Anpfiff weg liefen die Viernheimerinnen die Gastgeberinnen aggressiv an und setzten sie schon am eigenen Strafraum unter Druck. Der TSV Lustnau kam überhaupt nicht zur Entfaltung, Viernheim konnte schon in deren Hälfte den Ball erobern oder zumindest den Angriff stoppen. Die Führung fiel bereits nach zehn Minuten nach einer Standardsituation: Die Ecke von Denise Stricklan köpfte Luisa Weber zum 1:0 ins Netz.

Mit der Führung im Rücken dominierte Viernheim weiterhin das Spiel. „Aber wir müssen uns vorwerfen, unsere Umschaltaktionen nicht sauber und konsequent zu Ende gespielt zu haben“, meinte Trainer Patrick Kloskalla später, „sonst hätten wir das Spiel bereits in der ersten Hälfte entscheiden können.“ So reichte es in Durchgang eins noch zu einem weiteren Treffer, Audrey Mas sorgte für das 2:0 (38.)

In der zweiten Halbzeit machten die Fußballerinnen weiterhin Druck, und aus den Torchancen ergaben sich auch die nächsten Treffer. Luca von Achten erhöhte kurz nach dem Seitenwechsel auf 3:0. Der Vorsprung gab Trainer Kloskalla die Gelegenheit, früh zu wechseln und allen Spielerinnen auch Spielzeit zu geben. Mitte der zweiten Hälfte stellte Anna Becker den Zwischenstand auf 4:0 (66.), und die eingewechselte Rebecca Smith setzte mit dem 5:0 in der 70. Minute den Schlusspunkt.

Gegner Lustnau hatte dem TSV Amicitia nichts entgegenzusetzen und trat nur zweimal gefährlich auf: Mit einem Freistoß an den Außenpfosten und einem Konter in der Schlussphase, den Pauline Kloskalla noch klären konnte.

TSV Amicitia: Tomke Zeeh, Pauline Kloskalla, Denise Stricklan, Valeria Mangione (60. Maggy Horvath), Audrey Mas (58. Lorena Daub), Rabea Ronellenfitsch (58. Jessica Ströbel), Anna Becker, Luisa Weber, Luca von Achten (50. Rebecca Smith), Oliwia Reszczynska, Laura Schell. su