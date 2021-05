Dissonante Perspektiven setzen sich fort

Viernheim. Eine Künstlerin und zwei Künstler, die in sehr schwierigen Zeiten mit völlig unterschiedlichen Perspektiven auf die Welt schauen, sind zu Gast in der Artbox in Viernheim. Sie geben dabei nicht unbedingt Antworten auf ungelöste Zukunftsfragen, sondern stellen eher Momentaufnahmen ihres persönlichen Hier und Jetzt dar.

AdUnit urban-intext1

Ana Laibach hat den Anfang gemacht. Jetzt geht es ab Sonntag, 23. Mai, mit Francisco Klinger Carvalho weiter. Der Künstler, geboren und aufgewachsen in Brasilien, verwendet verschiedene Methoden, die von rudimentären Praktiken bis zum Einsatz neuester technologischer Mittel reichen und einen einzigartigen kreativen Ausdruck sichtbar werden lassen. Die Verwendung verschiedener Materialien und Herangehensweisen zur Realisierung seiner Werke führt letztendlich zu Skulpturen und Installationen, die mit Ort und Raum in einen lebendigen Dialog treten. Seine Arbeiten, viele davon aus profanen Materialien, sie sind wie Neuinterpretationen von Alltäglichem.

Die in Viernheim gezeigte Arbeit trägt einen spanischen Titel, der übersetzt für den Satz steht: „Dies könnte das Werk ,Obstruction’ von Man Ray gewesen sein, aber es war nicht so ... oder die sofortige Lösung innerhalb von fünf Minuten während ich auf dem Weg zum Flughafen war!!!“

Der Künstler interpretiert die Arbeit von Ray hier auf humorvolle Weise neu. Man Ray schuf 1920 aus ein paar Dutzend Kleiderbügeln eine Art Mobile, das heute im Modern Art Museum in New York zu sehen ist. Carvalho spielt aber auch mit der Gefahr, die durch die schlecht gemachte elektrische Verkabelung der Skulptur ausgeht und sich auf den Betrachter auswirkt. Sein Werk wird bis zum 5. Juni in der Artbox zu sehen sein. Vom 7. bis 20. Juni nutzt dann Nikolaus A. Nessler das ungewöhnliche Kulturformat.

AdUnit urban-intext2

2021 ist der Kunstverein Viernheim mit einem neuen Ausstellungsformat, der Artbox, an den Start gegangen. Dahinter verbirgt sich der umgebaute Innenraum eines Schaufensters. Mit einer neukonstruierten mobilen Rückwand sowie einem neuen Lichtkonzept ist ein zwar kleinerer, aber dennoch attraktiver Ausstellungsraum entstanden, eben die Artbox. Unter dem programmatischen Slogan „Kunst im Vorübergehen“ können so Künstlerinnen und Künstler ihre Arbeiten präsentieren. Auch in Corona Zeiten, in denen Galerien und Museen nur eingeschränkt öffnen oder ganz geschlossen sind. red