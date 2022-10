Diskutieren mit Anton

Viernheim. . Mit dem Thema Existenzielle Kommunikation beschäftigt sich die Reihe „Sonntags bei Anton“ am 30. Oktober, 11 bis 13 Uhr, in der Kulturscheune (Satonévri-Platz 1). Nach Angaben der städtischen Presse- und Informationsstelle ist die Existenzielle Kommunikation das Kernstück der Existenzphilosophie von Karl Jaspers. Sie fordere den Menschen auf, sein eigentliches Selbstsein zu finden. Im Gespräch mit dem Dozenten Anton Schmitt werden sich die Teilnehmer die Begriffe Existenz, Eigentlichkeit, Selbstsein und Kommunikation erschließen, heißt es in der Ankündigung. Bei der Veranstaltung werde Wert auf eine lockere, lebhafte und humorvolle allgemeinverständliche Gesprächsatmosphäre gelegt, die es den Besuchern erlaube, einfach nur zuzuhören. Zur Anregung und Nachbesinnung wird ein Skript kostenlos zur Verfügung gestellt.

Schmitt hat in München und Bonn Philosophie studiert. Er war über 30 Jahre Mentor im Dienst der Fernuniversität Hagen, Dozent an Volkshochschulen, Tutor an Universitäten sowie Lehrbeauftragter an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Geislingen/Nürtingen sowie der TU München. red