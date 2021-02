Viernheim. Mit einem virtuellen Treffen des Planungsausschusses Rathaus am Donnerstag, 28. Januar, 19 Uhr, starten die Stadtverordneten in ihre letzte Sitzungsrunde der Legislaturperiode. Das abschließende Programm der Parlamentarier vor der Kommunalwahl am 14. März findet zum Teil online statt und ist außerdem stark reduziert. So wurden die Sitzungen des Sozial- und Kulturausschusses sowie des Haupt- und Finanzausschusses, die in der kommenden Woche geplant waren, bereits mangels Tagesordnungspunkten abgesagt.

AdUnit urban-intext1

Wegen der aktuell hohen Infektionszahlen in der Region tagen zwei Ausschüsse – der Rathausausschuss und der Ausschuss Umwelt, Energie, Bauen – wieder in Form von Videokonferenzen. Zuletzt war dies zu Beginn der Corona-Pandemie im vergangenen Frühjahr der Fall. In diesen Sitzungen werden die Kommunalpolitiker von der Verwaltung über die anstehenden Themen informiert und haben Gelegenheit zur Diskussion. Beschlüsse werden bei den virtuellen Treffen aber nicht gefasst. Auch ist es für die Bürger nicht möglich, die Debatte im Netz zu verfolgen. Lediglich die Presse kann sich zuschalten und anschließend darüber berichten.

Entscheidung im Parlament

Politische Entscheidungen werden dann in der Stadtverordnetenversammlung am Freitag, 5. Februar, 19 Uhr, getroffen. Die öffentliche Sitzung findet wie geplant als Präsenzveranstaltung im großen Saal des Bürgerhauses statt.

Die Corona-Krise hat massive Steuerausfälle zur Folge, was sich wiederum auf die kommunalen Finanzen und geplante Investitionen auswirkt. Insofern sei auch das Rathaus-Projekt von Unsicherheiten geprägt, wie Erster Stadtrat Bastian Kempf im Gespräch mit dieser Redaktion erklärt. In der Sitzung des Planungsausschusses am Donnerstag geht es unter anderem um den sommerlichen Wärmeschutz für das Gebäude und die Fassadenkonstruktion. In der letzten Stadtverordnetenversammlung des vergangenen Jahres gab es den Beschluss, die Tragfähigkeit der alten Betonplatten – die als Unterbau erhalten bleiben sollen – nochmals von Experten überprüfen zu lassen. Laut Kempf hat allerdings bislang kein Ingenieurbüro ein Angebot für die Begutachtung abgegeben.

AdUnit urban-intext2

Am Dienstag, 2. Februar, 19 Uhr, tagen die Mitglieder des Bauausschusses im Internet. Dabei geht es um die Aufstellung eines Bebauungsplanes für das Gebiet Nordweststadt II sowie die Entwurfsplanung zur Sanierung der Saarlandstraße. Außerdem sprechen die Ausschussmitglieder über die Anschaffung mobiler Pflanzinseln sowie weiterer Kübel für die Innenstadt. Ziel ist es nach Angaben von Bastian Kempf, frisches Grün in die Fußgängerzone zu bringen – und darüber hinaus zusätzliche Sitzgelegenheiten zu schaffen.