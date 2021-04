Viernheim. Die Stadt Viernheim wirbt für eine schnelle Parkplatzsuche und das bargeldlose Bezahlen der Parkgebühr per Handy. Das sei gerade in Corona-Zeiten sinnvoll, erklärt das Ordnungsamt. Mit der App „Park now“ können Bürgerinnen und Bürger bequem bargeld- und kontaktlos Parkgebühren zahlen. „Auf den öffentlichen Parkplätzen in der Innenstadt, dem Rathausparkplatz, Parkplatz vor dem Polizeigebäude, dem Parkplatz neben dem Rathaus, sowie in der Tiefgarage am Spitalplatz, kann der Parkvorgang einfach per App mit nur einem Klick gestartet und beendet werden“, erläutert der stellvertretende Amtsleiter Martin Bosold. Weiterer Vorteil der App: „Die Funktion „Find & Park“ hilft bei der schnellen Parkplatzsuche, inklusive detaillierter Tarifinformationen“.

Minutengenaue Abrechnung

Die Suche nach Kleingeld könnten sich Nutzer somit sparen, da das Parken ticketlos erfolge. In Corona-Zeiten sei dies von Vorteil, da weder Parkscheinautomat noch Kleingeld berührt werden müssten. Die Abrechnung erfolge am Monatsende via Lastschrift, PayPal oder Kreditkarte, übrigens minutengenau. „Nur die tatsächliche Nutzungszeit im Rahmen der zulässigen Höchstparkdauer wird bezahlt,“ so Bosold weiter, unnötige Ausgaben für eine zu lang kalkulierte Parkdauer entfielen dadurch. Das gut sichtbare Auslegen des Tickets im Fahrzeug oder die Suche danach bei einer Kontrolle der Stadtpolizei gehören bei Nutzung der App der Vergangenheit an. red