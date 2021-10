Digitaler Vortrag statt Naturheiltage

Viernheim. Eigentlich war der Naturheilexperte René Gräber (Bild) als Hauptreferent bei den Naturheiltagen vorgesehen, die jedoch als Folge der Corona-Pandemie abgesagt werden mussten. Doch der stellvertretenden Vorsitzenden Ingelore Bonfert gelang es, ihn für einen spannenden und umfassenden Online-Vortrag für die Mitglieder des Naturheilvereins Viernheim, Weinheim und Umgebung zu gewinnen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gräber begann mit der Feststellung, was unserer Gesundheit am meisten zusetzt, sei nicht etwa allein die Tatsache, dass wir immer älter werden und das Alter eben Verschleiß und Abbau mit sich bringt. Weitere Ursachen von möglichen Erkrankungen seien minderwertige Ernährung sowie die Schadstoffbelastung durch die Landwirtschaft und die chemische Industrie. „All das schwächt auch das Immunsystem und macht uns anfällig für Siechtum und Krankheit“, stellte der Referent fest.

Hierzu berief er sich auf den bekannten Homöopathen und Toxikologen Hans-Heinrich Reckeweg, der eine Systematik der Erkrankungen in vier Gewebsklassen und sechs Phasen aufstellte. Die drei Phasen der Disposition seien noch recht gut zu beeinflussen, während die folgenden drei Phasen bereits weit fortgeschrittene Krankheitszustände beschreiben, die entsprechend längere und tiefgreifendere therapeutische Interventionen erfordern.

Bewegung ist wichtig

Mit MRT-Aufnahmen vom Oberschenkel eines 29-Jährigen und eines 72-Jährigen Triathleten, die sich so gut wie gar nicht voneinander unterschieden, stellte der Referent auch die komplexe Wichtigkeit der Muskelaktivität für alle Organe sowie das Immunsystem dar. Früher sei körperliche Bewegung bei der Arbeit völlig normal gewesen. Heute würden wir zu viel Zeit im Sitzen am Schreibtisch oder auf dem Sofa vor dem Bildschirm verbringen. „Die Chips-Tüte in der Hand und der Softdrink dazu seien nur die Spitze des Eisbergs einer von Food-Designern konzipierten Fehlernährung, die einzig zum Ziel habe, immer größere Mengen der Produkte zu verkaufen“, gab René Gräber zu bedenken.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Auch die neuerliche Warnung vor Nahrungsergänzungsmitteln und bestimmten Vitaminen kam zur Sprache. Es mache keinen Sinn, so Gräber, wahllos bestimmte Vitamine zu sich zu nehmen. In jedem Fall sollte man sich als mündige Patientin und mündiger Patient vielseitig informieren und bei viel gepriesenen Produkten eher skeptisch sein. Was wirklich gut ist, würde für sich selbst werben, stellte der Referent fest.

Psychosoziale Hygiene

Als weiterer Baustein für ein gesundes Leben wurde bei dem Vortrag die psychosoziale Hygiene behandelt. Durch Lachen, Singen und Musizieren sowie durch Begegnungen mit positiv gestimmten Menschen trage man zur persönlichen Gesundheitspflege bei. Dies sei in einer Zeit, in der so viel von Pandemie, Infektionen, Kranken und Toten gesprochen werde, besonders wichtig. Zum Schluss des begeistert aufgenommenen Vortrags hatten die 30 Teilnehmer noch Gelegenheit, Fragen zu stellen. Viele nutzten diese Möglichkeit, René Gräber herzlich zu danken.

Der Naturheilverein-Vorstand bemüht sich jetzt um Möglichkeiten, die aufgezeichnete Zoom-Sitzung rechtskonform in Bezug auf Datenschutz und Urheberrecht aufzubereiten und Interessenten online zur Verfügung zu stellen. H.T. (Bild: Gräber)