Digitaler Ostergruß des Singkreises St. Aposteln

Viernheim. Nach der großen Resonanz zu Weihnachten veröffentlicht der Singkreis St. Aposteln auch zum Osterfest wieder ein Chorvideo, das ab Sonntag, 4. April, auf der Homepage des Ensembles zu sehen sein wird. Zu hören gibt es George Rathbones „Rejoice in the Lord“. Neben der Kongruenz der einzeln aufgenommenen Singstimmen ist mit der Orgelbegleitung eine weitere musikalische Herausforderung verbunden. Präsenzproben oder gar Auftritte vermissen die Mitglieder des Singkreises weiter. Stattdessen hat der Chor seine Onlineproben fortgesetzt, „auch wenn dieser Weg mit allerhand Einschränkungen verbunden ist“, wie Singkreis-Chef Raimund Käser sagt. Die gute Resonanz auf den Weihnachtsgruß mit rund 800 Aufrufen habe Mut gemacht für diesen neuen Anlauf. Dabei galt es, neben der möglichst deckungsgleichen Aufnahme der Einzelstimmen, auch die Orgelbegleitung exakt zu treffen. An der Orgel der Mannheimer Christuskirche schuf Organistin Katharina Linn die Voraussetzungen für einen differenzierten und zugleich abrundenden Gesamtklang. Chorleiterin Martina Egli freut sich, dass „wir mit diesem Projekt die Leistungsfähigkeit des Singkreises auch unter erschwerten Rahmenbedingungen zeigen können“. Das Ergebnis steht ab Ostersonntag im Netz und ist unter www.singkreis-staposteln.de kostenlos abrufbar. red

