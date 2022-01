Digitaler Empfang

Viernheim. . Zu seinem traditionellen Neujahrsempfang lädt der CDU-Stadtverband alle interessierten Viernheimer am Sonntag, 16. Januar, 11 Uhr, ein. Aufgrund der Pandemie-Situation findet die Veranstaltung als digitale Videokonferenz statt.

Als Gast begrüßen die Viernheimer Christdemokraten Caroline Bosbach (Bild) zu dem virtuellen Austausch. Die 32-jährige selbstständige Moderatorin und Autorin ist Bundesvorsitzende des Jungen Wirtschaftsrates. Ihr Buch „Schwarz auf Grün – Was die schweigende Mehrheit umtreibt. Für eine neue Politik der Mitte“ erschien im Juli vergangenen Jahres.

Der CDU-Stadtverband bittet Interessenten, sich bis Dienstag, 11. Januar, per E-Mail an info@cdu-viernheim.de anzumelden. Die Zugangsdaten zu der Videokonferenz erhalten die Teilnehmer dann ebenfalls per E-Mail.