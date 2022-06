Diebe klettern auf Balkon

Viernheim. Kriminelle sind am Freitagabend zwischen 23.15 Uhr und 0.10 Uhr auf einen Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Adalbert-Stifter-Straße geklettert. Das berichtet jetzt die Polizei. Dort öffneten sie gewaltsam ein Fenster. In der Wohnung im Hochparterre durchsuchten sie das Schlafzimmer und stahlen zwei Goldketten.

Das Täterduo wurde bei der Flucht von einer Zeugin beobachtet. Möglicherweise arbeiteten die Gesuchten mit einer Komplizin zusammen, die zum Zeitpunkt der Beobachtung die Zeugin in ein Gespräch verwickelte, wie die Polizei vermutet. Die Unbekannte soll etwa 1,60 Meter groß gewesen sein. Sie hat schulterlanges orange-rotes Haar und trug einen Rock und eine gelbe Bluse. Die zwei tatverdächtigen Männer sollen jugendlich aussehen. Sie haben dunkle Haare und trugen weiße-T-Shirts, Jeans sowie Sportschuhe.

Die Beamten prüfen einen Zusammenhang mit einer Tat in Lampertheim. Dort wurden zwei Männer am Montagabend gestört, als sie durch eine Terrassentür in ein Haus einbrechen wollten. Wer Beobachtungen im Tatzeitraum gemacht hat, wird gebeten, sich an die Ermittler des Kommissariats 21/22 in Heppenheim unter Telefon 06252/70 60 zu wenden. kur/pol

