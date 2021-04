„Die Zeit mit dem Jahrgang fehlt“

Viernheim. Am Mittwoch beginnen in Hessen die schriftlichen Abitur-Prüfungen. Der Abiturjahrgang 2021 hat aufgrund der Corona-Pandemie sicherlich eine außergewöhnliche Oberstufenzeit hinter sich. Der „Südhessen Morgen“ hat mit vier Viernheimer Abiturienten über ihre letzten Wochen und Monate in der Schule, und über die anstehenden Prüfungen gesprochen – und darüber, dass viele Pläne und Feierlichkeiten einfach ausfallen müssen.

Michelle Siegle und Alexander Haas (Albertus-Magnus-Schule) sowie Kira Hambücher und Viktor Hagelganz (Alexander-von-Humboldt-Schule) sitzen in diesen Tagen über Schulbüchern und Heften und bereiten sich auf den schriftlichen Teil der Abiturprüfungen vor. Einig sind sich die vier Schüler: „Wir sind sehr gut vorbereitet.“ Das ist nicht selbstverständlich, denn hinter den Abiturienten liegt ein turbulentes Jahr.

In der ersten Corona-Welle im Frühjahr 2020 mussten die Schüler der damaligen Qualifikationsphase zwei zuhause bleiben und sich den Lernstoff per Computer und mit Arbeitsaufträgen erarbeiten. „Wir durften aber relativ schnell zurück an die Schule“, erinnert sich Michelle. Für Alexander ein Glück: „Ich bin froh, dass wir Abiturienten so viel Präsenzunterricht hatten, denn mit Videokonferenzen konnte ich persönlich nicht viel anfangen.“ An der Alexander-von-Humboldt-Schule verlief der Unterricht für die Abiturienten fast nach Plan. „Wir hatten kaum Homeschooling“, erzählt Kira. Die 15 Abiturienten sind ein „Zwischenkurs“, alles ehemalige Realschüler, die nach der zehnten Klasse in den Gymnasialzweig wechselten.

Ganz allein im Schulgebäude

Planmäßig hätte es dort in diesem Jahr eigentlich keine Abiturienten wegen der Umstellung von G8 auf G9 gegeben. „Wir waren manchmal die einzigen Schüler an der Schule. Das war eigenartig“, sagt Viktor zum ungewöhnlichen Unterrichtsalltag.

Am bischöflichen Gymnasium kamen in den vergangenen Monaten die Quarantänemaßnahmen erschwerend hinzu. „Einige Mitschüler waren wochenlang nicht in der Schule“, erzählt Michelle. Sie selbst war kurz vor den letzten Klausuren ebenfalls als Kontaktperson eines Verdachtsfalls zuhause. „Wir hätten uns ein schnelleres Reagieren des Gesundheitsamts gewünscht, damit man nicht zu lange warten muss, bis man wieder zum Unterricht darf.“

Entspannter war die Lage an der Europaschule: „Wir hatten keinen Corona-Fall und auch keinen Verdachtsfall, so dass auch kein Unterricht verpasst wurde“, berichtet Viktor. Mitschülerin Kira ergänzt: „Die Ansteckungsgefahr ist bei dem kleinen Jahrgang einfach geringer.“

Viel Lob haben die Schüler für ihre Lehrer: „Die Situation ist ja auch für sie neu, und sie haben alle das Beste gegeben, um das Optimum herauszuholen“, findet Alexander. Mit Abiturvorschlägen aus den vergangenen Jahren als Übung, mit vielen Erklärungen und Videos sei der Lernstoff vertieft worden. „Wir hatten viele zusätzliche Aufgaben, die wir freiwillig und zusätzlich zum Wiederholen machen konnten“, benennt Viktor als Beispiel. Die Lehrer seien außerdem immer ansprechbar: „Über unser Teams-Programm kann man die Lehrer, anders als früher, auch außerhalb der Schulzeiten kontaktieren.“ So sind die Abiturienten gut mit dem Lernstoff durchgekommen. „Das hessische Kultusministerium hat ja letztes Jahr einige Bereiche gestrichen“, sagt Alexander. „Wir konnten die Themen teilweise auch doppelt behandeln, weil wir gut im Zeitplan waren“, ergänzt Kira. Und Viktor ist sich sicher: „Ich glaube, wir haben keine Defizite.“

Offiziell los geht es mit den schriftlichen Abiturprüfungen – jede Abiturientin und jeder Abiturient schreibt drei Klausuren – am Mittwoch. Kira, Alexander und Viktor starten erst am Donnerstag mit Politik und Wirtschaft, Michelle ist am Freitag mit Englisch an der Reihe. Für die schriftlichen Prüfungen hat das Kultusministerium besondere Rahmenbedingungen erlassen.

Die Prüfungszeit wird verlängert, es gibt Maskenpausen. Ganz neu ist die Möglichkeit, ohne Mund-Nase-Schutz die Prüfung zu schreiben, wenn man einen negativen Test vorlegt. „Ich habe jetzt fast ein Jahr lang Klausuren mit Maske geschrieben, das werde ich auch im Abitur machen“, betont Viktor, warum er das Angebot nicht annehmen wird. „Die Schnelltests sind ja auch nicht hundertprozentig sicher“, sagt auch Kira, die eine Maske in der Abiturprüfung tragen will.

Michelle weiß noch nicht, ob sie sich vor den Prüfungen testen lässt, um die Prüfung Masken-frei zu schreiben. „Es schwingt schon ein bisschen die Angst mit, dass der Selbsttest positiv ausfällt.“ Sie fügt an: „Ich finde die Maske auch gar nicht mehr schlimm oder störend.“ Ihr Mitschüler Alexander will dagegen das Angebot der Schule nutzen: „Ich werde mich auf jeden Fall testen lassen, das gibt mir ein Gefühl der Sicherheit“. Und nach den Prüfungen wird eigentlich gefeiert. Denn neben dem Lernen gehören zum Abschlussjahr jede Menge Aktivitäten dazu – für den Jahrgang 2021 fallen sie alle aus. „Unsere Abschlussfahrt nach Berlin wurde schon sehr früh abgesagt“, bedauern Kira und Viktor. Auch einen Abiball wird es nicht geben. „Wenn überhaupt, feiern wir als Klasse mit den Lehrern“, sagen die beiden und hoffen, dass diese Feier im kleinen Kreis möglich ist.

Russland-Austausch abgesagt

„Wir hatten uns schon Lokalitäten für den Abiball angeschaut“, denkt Michelle traurig zurück, „aber nachdem erst unsere Berlin-Fahrt abgesagt wurde und dann auch die Studienfahrt und für mich auch der Russland-Austausch, konnten wir uns einfach nicht mehr motivieren, eine große Feier zu planen“.

Das bestandene Abitur würden die Michelle und Alexander nur zu gern zusammen mit ihren Mitschülern feiern. „Denn die gemeinsame Zeit mit dem Jahrgang fehlt halt doch“, findet Alexander, betont aber auch: „Es gibt in Corona-Zeiten sicher viel Schlimmeres, als ein Abitur ohne Feiern.“