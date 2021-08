Die Zeit drängt

Es kommt – wieder einmal – Bewegung in die Rathaus-Frage. Das wurde bereits im Vorfeld der Kommunalwahl deutlich, als die ersten Fraktionen, die das Sanierungsmodell mitgetragen hatten, sich gedanklich vom Beschluss der Stadtverordnetenversammlung verabschiedeten. Und das ist spätestens jetzt klar, nachdem die jüngste Kostenschätzung für das beschlossene Projekt vorliegt. Rund 26 Millionen Euro kann die Stadt in der gegenwärtigen Situation wohl kaum aufbringen. Es wäre aber auch zu viel Geld für das, was städtebaulich in Aussicht steht.

Ob der große Wurf – oder gar schnelle Erfolg – mit Werner Gutperles Neubau-Angebot möglich ist, darf ebenso bezweifelt werden. Der Brief bringt zwar Schwung in die Debatte. Ganz so einfach, wie es sich der Viernheimer Investor vorstellt, ist eine Auftragsvergabe an seine Firma aber nicht. Um die Pläne zu realisieren, müsste das Stadtparlament zunächst seine Entscheidung pro Sanierung rückgängig machen – das vermutlich geringste Problem. Dann bräuchte es ein neues Anforderungsprofil fürs künftige Rathaus und die öffentliche Ausschreibung. Ob sich Gutperle in einem solchen Wettbewerb durchsetzen würde, ist völlig offen. Auch stellt sich die Frage, inwieweit die genannten 17 Millionen Euro überhaupt zu halten sind. Denn zumindest von einem angemessenen Veranstaltungssaal ist in dem Angebot nicht die Rede.

Noch vor gut einem Jahr wollte der Unternehmer die Marienkirche kaufen und dort ein Meditationszentrum einrichten. Nun stellt er sich als möglicher Retter in Sachen Rathaus dar – ganz so, als würde er seiner Heimatstadt im fortgeschrittenen Alter ein Geschenk machen wollen.

Die Stadtverordneten tun gut daran, sich nicht blenden zu lassen und stattdessen konstruktiv auf eine baldige Lösung der Rathaus-Frage hinzuwirken. Denn eines ist klar: Die städtischen Bediensteten arbeiten bereits unter teils unzumutbaren Bedingungen. In nicht allzu ferner Zukunft könnte das Verwaltungsgebäude wegen baulicher Mängel sogar komplett geschlossen werden. So weit darf es nicht kommen. Die Zeit drängt.

