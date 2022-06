„Die Vorsitzenden“ spenden an Viernheimer Einrichtungen

Viernheim. Ähnlich wie der FC Bayern (FCB) München zeigt sich auch der Viernheimer FCB-Fanclub „Die Vorsitzenden“ immer wieder großzügig und unterstützt Organisationen der Stadt. Das Geld stammt aus der Winterfeier, bei der eine Tombola mit zahlreichen vom mehrfachen Deutschen Fußballmeister überlassenen Fanartikeln stattfand. Einige Mitglieder aus dem Kreis der Vorsitzenden hatten auch diesmal wieder die Spendierhosen an und legten noch ein paar Euro dazu. Kürzlich wurden die Schecks in Höhe von je 500 Euro an den Kinderschutzbund Viernheim und die bewegte AWO-Kindertagesstätte Lorscher Straße übergeben. Auch die Jugendabteilung der SG Viernheim wurde mit 500 Euro bedacht. „Uns ist immer sehr wichtig, dass die Mittel in Viernheim bleiben. Außerdem liegen uns die Kinder und Jugendlichen sehr am Herzen“, erklärte Fanclub-Chef Gerhard Mandel beim Stammtisch im SG-Vereinsheim die Wahl der Einrichtungen. In den vergangenen Jahren spendeten „Die Vorsitzenden“ auf diesem Weg insgesamt mehr als 10 000 Euro. JR

