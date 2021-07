Die Traubenkirsche ist der „Feind“

Viernheim. Ganz nach dem Motto der Schillerschule „Für dich – für mich und für die Natur“ ging es für den dritten Jahrgang klassenweise in den Wald. Trotz des wechselhaften Wetters war die Vorfreude auf den ersten Waldtag im Rahmen des Juniorförsterdiploms sehr groß. Ausgerüstet mit Gartenhandschuhen, Gartenschere und Verpflegung machten sich die Kinder auf in den Wald. Am Bonanza-Spielplatz erfolgte die Begrüßung durch den Förster Markus Hörner.

Nach einer kurzen Einführung in die Aufgaben eines Försters überlegten die Drittklässler gemeinsam, welche alltäglichen Berührungspunkte die Kinder mit dem Rohstoff Holz haben. Dies verdeutlichte ihnen den Stellenwert sowie die Bedeutsamkeit des Waldes. Anschließend lernten sie verschiedene Blätter und deren Merkmale kennen. Besonders die Traubenkirsche galt es, aufgrund deren rasanten Wachstums, als „Feind“ im Wald zu erkennen. Diese nimmt den frisch gepflanzten Bäumen das für das Wachstum notwendige Licht. Mit Gartenscheren und Handschuhen ausgestattet, bekamen die Kinder die verantwortungsvolle Aufgabe, die Traubenkirsche in einem vorgegebenen Waldstück zu entfernen. Dabei handelten sie nach dem Merkspruch des Försters: „Das feingesägte Blatt ist unser Feind.“ Die Kinder gingen tatkräftig und mit Teamgeist an die Arbeit und konnten gemeinsam vielen Jungpflanzen wieder mehr Licht verschaffen.

Hörner erklärte den Kindern, dass sich ihre Arbeit in einigen Jahren auszahlen werde. Außerdem erfuhren sie, dass in Deutschland im Sinne einer nachhaltigen Forstwirtschaft seit fast 300 Jahren für jeden gefällten Baum ein neuer gepflanzt werden muss. Mit großer Begeisterung und vielen gewonnen Erkenntnissen ist die Zeit während des Waldtages schnell verflogen. Glücklich, zufrieden und erschöpft marschierten die Kinder wieder zurück zur Schillerschule.

Die Vorfreude auf den zweiten Waldtag im Herbst ist bereits groß. Nachdem die Kinder die „Jungwuchspflege“ am ersten Juniorförster-Waldtag kennengelernt haben, wird beim nächsten Mal die Färbung der Blätter im Herbst thematisiert.

Das Juniorförsterdiplom ist Bestandteil des Sachunterrichts der dritten undvierten Klassen und wird auf Initiative der Kompass Umweltberatung gemeinsam mit dem Forstamt Lampertheim angeboten und durchgeführt. red