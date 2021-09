Die Terrakotta-Krieger kommen

Viernheim. Wer sich für das untergegangene chinesische Kaiserreich begeistert, dürfte im Herbst und im Frühjahr ausgerechnet in Viernheim auf seine Kosten kommen. Denn 150 – nach dem Originalverfahren hergestellte – Nachbildungen aus der weltberühmten Terrakotta-Armee werden vom 29. Oktober bis 27. Februar im Rhein-Neckar-Zentrum zu sehen sein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

40 000 Besucher erwartet

„Wir sind überzeugt, dass die Besucher diese interessante Ausstellung als Bereicherung erleben“, sagt der Centermanager des Einkaufszentrums, Dani Marquardt. Seinen Angaben zufolge werden die Exponate in der früheren Bauhaus-Halle auf dem Gelände des Rhein-Neckar- Zentrums zu sehen sein. Es handle es sich bei diesen geheimnisvollen Figuren aus dem alten China um ein Phänomen, das seit Jahrzehnten die Menschen fasziniert, wie der Veranstalter Eventstifter aus Ludwigsburg in einer Mitteilung hervorhebt. Wie ein Sprecher der Agentur am Montag sagte, werden etwa 40 000 Besucher erwartet, wenn die „friedlichste Armee“ unter dem Titel „Die Terrakottaarmee & das Vermächtnis des Ewigen Kaisers“ in Viernheim zu sehen ist.

„Natürlich war die Qin-Armee kein bisschen friedlich“, wie der Heidelberger Sinologe Enno Giele dazu anmerkt. Gleichwohl begrüßt der Wissenschaftler, dass sich eine Ausstellung mit diesem Phänomen auseinandersetzt. Grundsätzlich sei es positiv, wenn man Menschen mit einer solchen Ausstellung erreichen kann, sagt der Chinaforscher von der Universität Heidelberg. Die angebliche Friedfertigkeit nehme wohl eher auf die Tatsache Bezug, dass es sich um eine Ton-Armee handelt, die niemandem etwas antut.

Schon allein die Geschichte vom Fund der entschlossen wirkenden Terrakotta-Krieger ist spannend. Die 1974 von Bauern in der Nähe der Stadt Xi’an entdeckten Figuren gehören zum Mausoleum von Kaiser Qin Shi Huang Di (259 bis 210 v. Chr.). 1987 wurde die Grabanlage des Kaisers zum Unesco-Weltkulturerbe erklärt. Dabei ist noch immer nur etwa ein Viertel der Anlage freigelegt, wie die Veranstalter mitteilen. Das Grab lag verborgen unter einem großen Erdhügel. Die tönernen Krieger des ersten Kaisers gelten heute neben der Verbotenen Stadt und der Großen Mauer Chinas als größte Touristen-Attraktion. Forschungsteams sind mit der Entwicklung neuer Konservierungs- und Restaurierungsmethoden beschäftigt. Eine anspruchsvolle Aufgabe, zumal bisher etwa 8000 Figuren dieser Krieger gefunden worden sind, die als Leibgarde den Kaiser nach dem Tod beschützen sollten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Leibwache im Totenreich

Für diese Mission waren die Figuren daher auch mit voll funktionsfähigen Bronzewaffen ausgestattet. Zahlreiche Speere, Schwerter, aber etwa auch Tausende von Pfeilspitzen konnten die Archäologen bisher bergen. Auch wenn aus nahe liegenden Gründen in Viernheim nicht die echten Tonkrieger aufmarschieren werden, die Exponate im Rhein-Neckar-Zentrum dürften von den Originalen kaum zu unterscheiden sein. Wie es vom Veranstalter heißt, haben die künstlerisch aufbereiteten Repliken der Krieger eine weite Anreise hinter sich. So seien sie von chinesischen Handwerkern direkt neben der Grabanlage in der chinesischen Provinz Shaanxi in uralten Brennöfen und mit Material aus denselben Lehmgruben gefertigt worden. Dabei sei nach exakt dem gleichen Verfahren und der handwerklichen Kunstfertigkeit wie bei den Originalen gearbeitet worden.

Indes sollen auf dem Areal des Rhein-Neckar-Zentrums nicht nur die Abbilder der Terrakotta-Soldaten zu sehen sein. Unter den insgesamt 250 Ausstellungstücken befinden sich den Angaben zufolge auch lebensechte Tierdarstellungen, Waffenrekonstruktionen, Rüstungen sowie Kleider der verschiedenen Kaiser-Dynastien. Selbst die Farbpigmente, mit denen die Terrakottakrieger ursprünglich eingefärbt wurden, werden in der Viernheimer Ausstellung thematisiert.

Die Krieger-Kopien aus Terrakotta touren seit 2002 durch Deutschland, sie waren unter anderem in Mannheim und Stuttgart. „Wir waren natürlich auch im vergangenen Jahr von der Corona-Welle betroffen und konnten leider nicht so viele Besucher erreichen, wie in den Jahren zuvor“, sagt ein Sprecher des Ludwigsburger Veranstalters. Man hoffe, dass sich das in Viernheim wieder einspiele. Für die Ausstellung gelten die aktuellen Hygieneregeln.