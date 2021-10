Die Stimme entdecken

Viernheim. Mit der „Musikkiste für Babys“ hat das Familienbildungswerk (FBW) ein neues Angebot für Eltern mit Kleinkindern von 18 Monaten bis drei Jahre. Gemeinsames Musizieren in dieser frühen Phase ist für das Kind in dreierlei Hinsicht nützlich: Körper, Seele und Gehirn profitieren vom musikalischen Spiel. Durch Lieder, Sprechverse und Bewegungsspiele können die Kinder zusammen mit ihren Bezugspersonen die eigene Stimme und ihren Körper entdecken. Einfache Instrumente wie Klanghölzer, Rasseln und Trommeln führen das Kind in die Welt der Klänge.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Kurs findet ab dem 22. Oktober freitags von 10 bis 10.45 Uhr im FBW statt. Die Gebühr beträgt 60 Euro für sieben Treffen. Die Leitung hat Isabelle Kühni-Metzeltin. Anmeldungen nimmt das FBW unter Telefon 06204/92 96 20 oder per E-Mail an fbw.viernheim@bistum-mainz.de entgegen. su