Die Schultzes spielen Blues

Viernheim. Am Freitag, 4. November, gibt es im Viernheimer Hannesbräu ein besonderes Konzert. Die Schultzes waren vor einiger Zeit schon einmal in der Brauerei zu Gast und konnten mit ihrer Musik begeistern. Diesmal hat sich das Duo allerdings Verstärkung geholt. Schlagzeuger Walter „Kippe“ Helbig wird dem Blues einen neuen Klang verleihen. Einlass ist um 18 Uhr. Die Hutgage kostet zehn Euro. Zu Essen gibt es Wurst vom Grill, kündigt Braumeister Uwe Kleinhans an.

Die Schultzes, das sind Petra Arnold-Schultz und Jürgen „Mojo“ Schultz, liefern mit Gitarre, Kontrabass und zwei Stimmen Blues, Rock´n Roll, Bluegrass und so manchen Hit der 60er und 70er Jahre. Jürgen „Mojo“ Schultz ist als versierter und vielseitiger Blues-Gitarrist bekannt. Ob elektrisch, akustisch oder mit Slide bringt er auch sehr spezielle Saiteninstrumente wie Lapsteel und Resonatorgitarren zum schwingen. Petra Arnold-Schultz zupft und slapped seit vielen Jahren den Kontrabass, hat sich durch ihre solide Spielweise und als Rhythmussgeberin einen Namen gemacht.

Über Walter „Kippe“ Helbig in Viernheim viele Worte zu verlieren, das wäre Wasser in den Rhein getragen. Der Schlagzeuger ist seit Jahrzehnten in vielen Formationen im Einsatz und hat in seiner Heimatstadt längst Kultstatus erreicht.

Das nächste Konzert im Hannesbräu steht am 18. November an, dann steht Olli Roth auf der Bühne.