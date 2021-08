Die Schnellste von allen Starterinnen

Viernheim. Nina Heidemann ist Deutsche Meisterin über die Triathlon-Kurzdistanz. Die Viernheimerin setzte sich beim Wettkampf in Bremen gegen die gesamte weibliche Konkurrenz durch und holte sich den Titel. Den Erfolg macht der Vizemeistertitel für Mutter Silke Heidemann komplett.

Die deutsche Triathlon-Union richtet deutsche Meisterschaften über die unterschiedlichen Distanzen aus. Die Profi-Athleten messen sich meist über die Sprintdistanz, diese Entscheidung im Rahmen der „Finals“ in Berlin wurde in diesem Jahr auch im Fernsehen übertragen. In Bremen standen nun die Meisterschaften über die Kurzdistanz an.

Schwimmen im Europahafen

Dahinter verbirgt sich beim Triathlon die olympische Distanz mit 1,5 Kilometern Schwimmen, 40 Kilometern Radfahren und zehn Kilometern Laufen. Ermittelt wurden die deutschen Meister in unterschiedlichen Altersklassen, für den TSV Amicitia Viernheim gingen Nina Heidemann in der Altersklasse TW 20 und Silke Heidemann (TW 50) an den Start.

Im Europahafen von Bremen mussten zwei Runden im Wasser zurückgelegt werden. Nach 21:36 Minuten kam Nina Heidemann als erste Schwimmerin in die Wechselzone und wechselte aufs Fahrrad. Silke Heidemann folgte ihrer Tochter nach 24:21 Minuten auf die Radstrecke – hatte in der Wechselzone aber ihren Zeitnahme-Transponder und dadurch auch viel Zeit verloren.

Der Radrundkurs, acht Kilometer lang, führte durch die Bremer Überseestadt, Walle und Gröpelingen bis zum Einkaufszentrum Waterfront. Nach einer Spitzkehre fuhren die Radsportler wieder zurück zum Europahafen. Kurzzeitig musste die 20-Jährige ihre Führung an eine Konkurrentin abgeben, brauchte 1:08:45 Stunden auf dem Rad. Mutter Silke war mit 1:09:27 Stunden nur unwesentlich länger unterwegs.

Aus der Wechselzone ging es an der Weser entlang bis zur Bremer Schlachte und nach 2,5 Kilometern wieder zurück zum Zielbereich. Auf der Laufstrecke spielte die junge Viernheimerin ihre aktuell gute Laufform aus und überquerte nach 38:56 Minuten die Ziellinie – nicht nur als Erste ihrer Altersklasse, sondern als Schnellste aller gestarteten Triathletinnen. Als Gesamtzeit standen starke 2:13:35 Stunden auf der Anzeigetafel. Mit einer Endzeit von 2:31:59 Stunden kam Silke Heidemann ins Ziel, die sich damit den Vizemeistertitel ihrer Altersklasse sicherte.

„Nina war extrem stark und hat souverän gewonnen“, freute sich die Mutter, die gleichzeitig auch Trainerin ist, über die Leistung ihrer Tochter. Die beiden Viernheimer Triathletinnen haben sich mit diesem Erfolg für die Europameisterschaften auf der Kurzdistanz im kommenden Jahr qualifiziert.