Die Monstranz als Symbol für den Leib Christi

Viernheim. „Es ist ein Zeigegerät“, erklärt Pfarrer Dr. Ronald A. Givens den jungen Messdienern die Monstranz. In dem goldenen Gefäß wird die Hostie aufbewahrt, das Symbol für den Leib Christi. „Es zeigt also etwas, was wir eigentlich nicht mit den Augen sehen können“, sagt Pfarrer Givens beim Gottesdienst zu Fronleichnam.

Die katholische Kirche feierte das „Hochfest des Leibes und Blutes Christi“, im Volksmund als Fronleichnam bekannt, das an die Einsetzung des Altarsakramentes erinnert. Die Freude über die Gegenwart Jesu in Form von Brot und Wein wird eigentlich bei einer Prozession in die Stadt getragen – coronabedingt ist dies aber nicht möglich. Stattdessen gibt es den Festgottesdienst im Freien, im Pfarrgarten neben der Apostelkirche.

Pfarrer Givens erzählt in der Predigt von einer Dorfgemeinschaft, die Ackerbau betrieben und alle Ernteerzeugnisse zusammengelegt hatten. Angeführt wurde die Gemeinschaft immer von einer Frau aus ihrer Mitte, der Königin.

Eine Königin habe, um ihre Nachfolgerin zu suchen, eine Aufgabe an die jungen Menschen gestellt: Aus einem Samenkorn eine Pflanze wachsen lassen. Nur ein Mädchen hatte dabei keinen Erfolg. Bei ihr wollte nichts wachsen. Sie wurde aber dennoch zur Königin ausgerufen – weil sie die Einzige war, die ihre Niederlage eingestand. Die anderen hatten nämlich die abgestorbenen Samenkörner der Königin einfach ausgetauscht.

„Die gebrochene Hostie steht für Jesus, der gescheitert ist, und für das Vergebliche im Leben“, betont Pfarrer Givens. In der Monstranz zeige man nicht nur den goldenen Erfolg im Leben, sondern eben auch Vergeblichkeit und Resignation: „Es ist das Barmherzigkeit-Brot.“ su