„Die Menschen versuchen zu überleben“

Viernheim. Burkina Faso zählt seit Jahrzehnten zu den ärmsten Ländern der Erde. Doch damit nicht genug – zurzeit leiden die Burkinabe, wie man die Einwohner des Landes nennt, auch noch unter dem Coronavirus, Terrorismus und einer Flüchtlingswelle im Land. Davon betroffen ist auch die Viernheimer Partnerregion Silly, wo sich der Verein Focus mit zahlreichen Projekten engagiert. Über die aktuelle Lage vor Ort gibt es einen ständigen Austausch mit Bouma Bazié, der bei verschiedenen Veranstaltungen immer wieder als Dolmetscher fungiert.

Bazié ist vielen Viernheimern durch seine authentischen und spannenden Vorträge zu den Lebensverhältnissen der Menschen in Viernheims Partnerregion bekannt. Er ist Lehrer für Metalltechnik und Deutsch in Koudougou. „Von Corona ist keine Rede mehr in Burkina Faso. Das Land ist durch den Terrorismus mittlerweile so geschüttelt, dass über das Virus nicht mehr gesprochen wird“, berichtet Bazié dem Verein Focus. Das bedeute nicht, dass Corona vor Ort nicht existiere oder keine Opfer gekostet habe. Die Menschen versuchten, wie schon seit Jahrzehnten, einfach zu überleben. „Risiken werden kaum berücksichtigt. Der Mundschutz wird nicht getragen, außer auf Krankenstationen, in Banken oder bestimmten Behörden“, schildert Bazié die Lage.

Geringe Impfbereitschaft

Vor ein paar Monaten habe der Staat der Bevölkerung einen Corona-Impfstoff zur Verfügung gestellt, aber nur wenige Menschen ließen sich impfen. „Die Leute fürchten, Versuchskaninchen für einen gefährlichen oder für einen Testimpfstoff für die anderen Länder zu sein“, erzählt die Kontaktperson von Focus. Die Pandemie habe zwar nicht so viele Menschen getötet wie in anderen Ländern der Welt, aber die Folgen der Corona-Krise seien bereits deutlich zu sehen. Die Menschen werden laut Bazié zudem mit wachsendem Terrorismus im Norden des Landes konfrontiert. Lebensmittel und importierte Waren sind wegen der Sperrung der Grenzen zu den Nachbarküstenstaaten und zu westlichen Ländern teurer geworden.

Die Zahl der Flüchtlinge beträgt etwa 1300 Millionen Menschen. Attentate im Sahel seien seit einem Jahr die größte Sorge. Das habe dazu geführt, dass es in einigen Städten Demonstrationen von Oppositionsparteien und der Zivilgesellschaft gegeben habe. „Unsere größte Sorge im Moment ist die Unsicherheit“, berichtet Bazié.

Corona sei da das kleinere Übel. Die Regierung bemühe sich mit Hilfe von Kampagnen, die Aufmerksamkeit für Mundschutz, Händewaschen und das Abstandhalten zu stärken. Seit Mai werde ein Impfstoff kostenlos zur Verfügung gestellt, der aber wenig genutzt werde. Kulturelle und religiöse Motive sorgen nach Angaben von Bazié für Angst. „Manche glauben, dass ein Mikrochip im Impfstoff erhalten ist und alle, die sich impfen lassen, nach einer bestimmten Zeit sterben werden.“

Massenflucht vor Terror

Die „schlimmste Geisel“ aber sei der Terrorismus, der für eine Massenflucht vom Norden in den Süden und nach Westen sorge. Dorfbewohner kooperierten mit Terroristen, um zu überleben, um ihre Familien und ihre Existenz zu retten.

„Die durchlässigen Grenzen zu Mali und dem Niger sowie mangelnde Ausrüstung der Armee machen alle Bemühungen unserer mutigen Soldaten zunichte. Das hat schon für eine soziale Revolte gegen die Regierung gesorgt“, berichtet Bouma Bazié aus Burkina Faso.