Die Kugeln rollen wieder

Viernheim. Im Bowling-Center in der Werkstraße wurde in den vergangenen Wochen fleißig gearbeitet. Passend zum 40. Geburtstag hat die beliebte Sportstätte mit angeschlossenem Restaurant eine deutliche Auffrischung erhalten und ist für Sportler wie Gäste noch attraktiver geworden. Mittlerweile rollen dort auch wieder die Kugeln, sehr zur Freude der aktiven Mitglieder des USC Bowling und den vielen Freizeitbowlern aus Viernheim und der Umgebung.

„Wir haben im Gebäude und auch davor sehr viel verändert. Die Fassade, der Biergarten, Küche und Gastbereich wurden fast komplett neu gestaltet, was auch gleich ins Auge fällt. Dazu gehörte auch ein modernes Lichtkonzept. Im Sportbereich wurden der Boden und die Decke erneuert und das Nebenzimmer für unterschiedliche Nutzungen umgebaut“, beschreibt Projektkoordinator Tahir Kolay die umfangreichen Veränderungen.

Geblieben sind die Bowlingbahnen und die dazugehörige Technik, die im Lauf der Jahre ohnehin immer wieder modernisiert wurde. Nachdem das Restaurant saniert wurde – unter anderem gibt es jetzt einen abgetrennten Bereich für Raucher – hat sich auch der Name geändert und es heißt jetzt „Werner’s Vernemer Stubb“. Die Bowlinghalle gehört seit 40 Jahren zum breiten Sportangebot der Stadt und fand von Beginn an sowohl bei ambitionierten Sportlern wie auch bei Freizeitkeglern großen Zuspruch. Zuletzt wurden viele Anlagen in Mannheim und Ludwigshafen geschlossen, was Viernheim einer besonderen Bedeutung verlieh.

Die Immobilie war als Erweiterung von Gutperles Karosseriebau und Lackiererei errichtet worden. „Dann kam aber die Firma Coop kurz vor dem Einbau der Spritzkabinen und suchte händeringend nach Lagerflächen, was sich als sehr lukrativ herausgestellt hat“, erinnert sich der Unternehmer an die Anfänge als Vermieter von Immobilien. JR

