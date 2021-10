Die Konkurrenz auf Distanz halten

Viernheim. Die Fußballer des Kreisligisten TSV Amicitia Viernheim bestimmen weiter das Geschehen in der höchsten Spielklasse des Kreises Mannheim. Daran änderte auch das 1:1-Unentschieden am vergangenen Sonntag im Spitzenspiel beim SC Rot-Weiß Rheinau nichts, als nach neun Siegen in Serie die ersten Punkte abgegeben wurden. Am Sonntag (15 Uhr) sollen gegen den KSC Schwetzingen drei weitere Zähler dazu kommen, um die Konkurrenz auf Distanz zu halten oder den Vorsprung sogar auszubauen.

Für die Gäste aus der Spargelstadt ist die Saison bisher recht wechselhaft verlaufen, und war nicht ganz so erfolgreich, wie es sich die Verantwortlichen vorgestellt hatten. Drei Siege, drei Unentschieden und vier Niederlagen stehen zu Buche, was Platz elf bedeutet. In den vergangenen fünf Spielen gab es nur einen Sieg (3:1 gegen Friedrichsfeld) und zwei Unentschieden (2:2 gegen Leutershausen und 1:1 gegen den VfR Mannheim 2) zu feiern. Die Auswärtsbilanz ist mit vier Zählern wenig berauschend.

Die Bilanz der Hausherren ist auch nach zehn Spieltagen dagegen beeindruckend. Neun Siege und ein Unentschieden, viel besser kann man in eine Saison nicht starten. Damit haben sich die Blaugrünen zum Meisterschaftsanwärter Nummer eins gemacht. Trotzdem ist Vorsicht geboten, denn gerade Spiele gegen vermeintlich schwäche Teams sind schon oft zu einer Stolperfalle geworden. Deshalb gilt am Sonntag wieder volle Konzentration vom Anpfiff weg.

Dann wird auch Torjäger Philipp Hass nach abgesessener Rotsperre wieder eingreifen können. Vielleicht ist auch Spielertrainer Patrick Marschlich wieder mit dabei, sofern er seine Erkrankung auskuriert hat. Timo Endres, der wegen einer langwierigen Verletzungen zuletzt nur als Trainer an der Seitenlinie agieren konnte, ist gerade wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen, wird als Spieler aber noch einige Wochen fehlen.

Die bisherigen Spiele haben aber gezeigt, dass die Südhessen in dieser Saison über einen breiten und ausgeglichen besetzten Kader verfügen, mit dem man den einen oder anderen Ausfall adäquat verkraften kann. JR