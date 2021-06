Die Glut der einst lodernden Flamme

Viernheim. Am 19. Juni 1966 wurde die Urkunde zur Städtepartnerschaft zwischen Viernheim und Franconville unterzeichnet. Seit 55 Jahren besteht die freundschaftliche Verbindung zwischen den beiden Städten, mit vielen Begegnungen gerade in den ersten Jahren.

AdUnit urban-intext1

Norbert Hofmann, der 1966 schon als Dolmetscher im Einsatz war und die Städtepartnerschaft später als Bürgermeister mit Leben erfüllt hat, findet: „Die Flamme hat so hell gelodert, dass wir heute noch die Glut haben.“ Gerne hätte die Stadt Viernheim den Jahrestag der Unterzeichnung gemeinsam mit den französischen Freunden gefeiert. Pandemiebedingt ist eine solche Begegnung nach wie vor nicht umsetzbar, auch in Viernheim wurde der Rahmen klein gehalten.

Keine Musik, keine Mikrofone, keine Menschentraube – stattdessen haben sich vor dem Rathaus die Verantwortlichen der Viernheimer Städtepartnerschaften getroffen. Bürgermeister Matthias Baaß, Stadtverordnetenvorsteher Norbert Schübeler und Dr. Jörn Ritterbusch für den französischen Club hissten die Europa-Fahne, die französische und die deutsche Nationalflagge als sichtbares Zeichen der Verbundenheit.

„Es ist kein richtiges Jubiläum, aber man sollte gerade in diesen Zeiten ein Zeichen setzen“, sagte Bürgermeister Matthias Baaß. Städtepartnerschaften sendeten Botschaften von Demokratie und Frieden: „Wahre Patrioten sehen nicht nur ihr Land, sondern wissen, dass Europa nur gemeinschaftlich funktionieren kann.“ Die Stadt Viernheim und die Verwaltung arbeiteten daran, die Partnerschaft auch nach der Pandemie weiterzuführen, auch mit anderen Formaten.

AdUnit urban-intext2

Ein Hauch von internationaler Meile wie beim Stadtfest wehte dann in der Schulstraße, wo frische französische Crêpes serviert wurden. „Tausende haben in den vergangenen 55 Jahren zu dieser Städtepartnerschaft beigetragen, nicht nur auf privater oder kommunaler Ebene“, erinnerte Stephan Schneider vom Kultur- und Sportamt, „die Vereine haben sich immer wieder gegenseitig besucht, und wichtig sind vor allem die Schulen, die bis heute Austauschfahrten durchführen.“

Einen kurzen, wenn auch nur digitalen Besuch aus Frankreich gab es dann tatsächlich: Bürgermeister Xavier Melki aus Franconville und Monique Eveillard, Vorsitzende des Partnerschaftsvereins Rencontres, waren über den Computer zugeschaltet und freuten sich über die Grüße und Glückwünsche aus Viernheim. Stephan Schneider zeigte Fotos aus der 55-jährigen Partnerschaft, Matthias Baaß und Norbert Hofmann erzählten von ihren persönlichen Erfahrungen: „Ich denke vor allem an die schönen Stunden bei den verschiedenen Gastgebern in Franconville“ sagte Baaß, „auch wenn ich mich immer erst an die französische Sprache gewöhnen muss…“

AdUnit urban-intext3

Für Norbert Hofmann bleibt die erste Fahrt nach Franconville zur Vorbereitung der Städtepartnerschaft unvergessen: „Das war für mich als jungen Mann etwas Besonderes.“ Neben jahrzehntelangen Freundschaften über die Landesgrenze hinweg hat Hofmann auch sehr amüsante Erinnerungen an die Anfangszeiten: „Die damalige Bürgermeister-Gattin stammte aus einer adligen Familie und kam zur Partnerschaftsfeier mit einem riesigen Hut. Da haben die Vernema aber geguckt!“ su

AdUnit urban-intext4