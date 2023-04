Die Farben fließen lassen

Viernheim. Der Künstler Dieter Kaiser lädt für Donnerstag, 20. April, erneut zu einem Workshop mit dem Thema Acryl-Pouring ein. Er beginnt um 16.30 Uhr in Viernheim in der Kulturscheune. Interessierte können unter ausführlicher Anleitung ein Bild im Format 20 auf 20 Zentimeter oder 30 auf 30 Zentimeter erstellen. Die Kosten für den Workshop betragen je nach Aufwand 10 Euro oder mehr. Anmeldungen werden per E-Mail an acryl-kunst-kaiser@web.de angenommen. Auch eine spontane Teilnahme ist möglich oder kostenloses Zuschauen.

„Pouring Colours“ oder „Fließende Farben“ ist eine ganz eigene Technik, bei der größere Mengen mehrerer Acrylfarben auf eine Leinwand aufgeschüttet, aufgespritzt oder ausgeleert werden. Die Farben lässt man in verschiedene Richtungen oder ineinander fließen. Ihre Verteilung erfolgt mit beliebigen Gegenständen, jedoch ohne Zuhilfenahme eines Pinsels. Anregungen für die Kunstwerke geben die Bilder der aktuellen Ausstellung des Künstlers „Farben im Fluss“ in der Kulturscheune, die zur gleichen Zeit geöffnet ist wie die Stadtbibliothek Viernheim. kur/red