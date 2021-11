Die eigene Mobilität hinterfragen

Viernheim. Vertreter mehrerer Organisationen aus Viernheim, aber auch Bürgermeister Matthias Baaß haben das hessische Volksbegehren für ein Verkehrswendegesetz unterzeichnet. In der Cafeteria der Kulturscheune wurde die Initiative zudem ausführlich vorgestellt und zur Teilnahme aufgerufen. „Wir brauchen zunächst ein Prozent der Wahlberechtigten, das sind in Viernheim ungefähr 220, damit in Hessen ein Volksentscheid zugelassen wird. Das sollte machbar sein“, beschrieb Andreas Vondung von der Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) den ersten Schritt.

Das hessische Volksbegehren ist eine Initiative mehrerer Umwelt- und Verkehrsverbände. In Viernheim sind der BUND, die Naturfreunde und der ADFC als lokale Gruppen für das Volksbegehren aktiv. Vorabinformationen zum Volksbegehren findet man im Internet unter www.verkehrswende-hessen.de. Bei der Erstunterzeichnung in Viernheim waren sich alle Beteiligten einig, dass sich die Situation auch in der Brundtlandstadt ändern muss. „Wir ersticken unter der Blechlawine, Auto verstopfen Straßen und Plätze. Viernheim ist noch weit von einer Fahrradstadt entfernt, die Beteiligung am Volksbegehren ist ein weiterer Schritt nach vorne“, hofft Günter Aufdermauer vom ADFC auf breite Unterstützung.

E-Autos reichen nicht

Für Uwe Pfenning vom BUND ist es nicht ausreichend, auf E-Autos und E-Bikes umzusteigen. „Das genügt nicht, jeder muss sich wegen seiner Mobilität hinterfragen. Kurze Strecken zu Fuß zu gehen oder mit dem Fahrrad zu fahren, wäre ein wichtiger Beitrag für eine notwendige Verkehrswende.“ Auch Hans Ernst von den Naturfreunden sieht den Nahverkehr im Focus. „Hier müssen mit einem breiten Angebot Voraussetzungen geschaffen werden, damit die Leute auch wirklich vom Kraftfahrzeug umsteigen.“

„Eine Verkehrswende würde die Lebensqualität der Menschen deutlich verbessern. Das ganze Geschehen ist immer noch zu sehr auf den automobilen Verkehr ausgerichtet, hier ist ein schnelles Umdenken notwendig. Viernheim bietet hierzu gute Voraussetzungen“, sagte Matthias Baaß.

Weniger Autoverkehr, dafür attraktivere Alternativen: Mit einem Volksbegehren will sich ein Bündnis aus Verkehrs- und Umweltverbänden sowie lokalen Radentscheidern für die Verkehrswende stark machen. Seit einigen Tagen werden dazu Unterschriften gesammelt. Damit mehr Menschen in Hessen das Auto stehenlassen und stattdessen auf Bus, Bahn und Rad umsteigen, wollen mehrere Verbände ein Volksbegehren initiieren. Gemeinsam setzen sie sich für ein bereits ausformuliertes Verkehrswendegesetz ein, um auf diesem Weg für mehr Lebensqualität und Verkehrssicherheit zu sorgen.

Hinter dem Volksbegehren „Verkehrswende in Hessen“ stehen mehrere Verbände wie der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Hessen, der Verkehrsclub Deutschland (VCD) Hessen, der Fachverband Fußverkehr Deutschland (FUSS) Hessen sowie die Radentscheide der Städte Frankfurt, Offenbach, Kassel und Darmstadt. Weitere Unterstützer sind der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) Hessen, Greenpeace und die Naturfreunde Hessen.

Mindestens 45 000 Unterschriften sind landesweit für die Zulassung des Begehrens nötig. „Hessen braucht eine echte Verkehrswende, um eine gute Mobilität für alle, mehr Verkehrssicherheit, eine höhere Lebensqualität in Städten und Gemeinden und effektiven Klimaschutz zu verwirklichen“, teilten die Initiatoren mit. Die Unterschriftenaktion im ersten Schritt dauert bis August kommenden Jahres. Im zweiten Schritt ist der Wähler erforderlich, damit sich der Landtag der Sache annimmt. Abschließend werden dann alle wahlberechtigten Hessen angeschrieben und zur Meinungsabgabe aufgefordert.