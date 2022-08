Die Angst um die Angehörigen in der Ukraine

Viernheim. Einmal in der Woche schickt ihr ihr Mann ein Smiley aufs Handy. Wenn Nadiia das Bildchen mit dem lachenden Gesicht empfängt, dann weiß sie, dass ihr Mann noch lebt. Er ist seit 2014 in der ukrainischen Armee und war seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen sein Heimatland im Februar nahezu an allen Fronten in seinem Heimatland. Nadiia (es soll hier bei den Vornamen belassen

...