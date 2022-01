Diana Stolz referiert

Viernheim. . Zu einer Videoschalte mit Vertreterinnen der Frauen-Union (FU) Bergstraße lädt der CDU-Stadtverband Viernheim am Mittwoch, 26. Januar, 20 Uhr, ein. Zu Gast sind neben der FU-Landesvorsitzenden Diana Stolz und der Kreisvorsitzenden Petra Jackstein auch die FU-Vorsitzenden aus Lorsch und Heppenheim, Hannelore Glab und Daniela Engelhardt.

Die Vereinigung mit deutschlandweit rund 150 000 Mitgliedern hat sich nach Angaben des CDU-Stadtverbands zum Ziel gesetzt, Frauen zur Mitarbeit in der Politik zu motivieren, die Ansprüche der Frauen auf Vertretung in Parteiorganen und Parlamenten durchzusetzen und sich in der politischen Bildung von Frauen zu engagieren.

Alle interessierten Viernheimerinnen sind laut einer Pressemitteilung der CDU eingeladen, an dem Austausch teilzunehmen. Die Zugangsdaten zur Videokonferenz erhalten die Teilnehmer nach einer formlosen Anmeldung per E-Mail an info@cdu-viernheim.de. red