DGB lädt zum Filmabend

Viernheim. Im Vorfeld der Veranstaltungen zum „Tag der Arbeit“ am Montag, 1. Mai, lädt der DGB Ortsverband Viernheim am Samstag, 29. April, zum Filmabend in die Viernheimer Kulturscheune ein. Gezeigt wird der Streifen „Sorry we missed you“. Filmstart ist um 19 Uhr, Einlass in die Kulturscheune (Wasserstraße 20) ab 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Das Filmdrama „Sorry we missed you“ handelt von einem Paketfahrer und dessen Frau, einer Altenpflegerin, und den gnadenlosen Bedingungen in der „schönen neuen Arbeitswelt“. „Durch das kapitalistische Streben nach Gewinnmaximierung und Profitdenken geht längst die Menschlichkeit verloren“, heißt es in der Einladung des DGB Ortsverbands.

Der Film von Regisseur Ken Loach und Drehbuchautor Paul Laverty feierte 2019 im Rahmen der Internationalen Filmfestspiele von Cannes seine Premiere. Das Drama beschäftigt sich mit Leistungsdruck und Ausbeutung, aber auch mit Kampfgeist und Zusammenhalt. Das Thema schließe sich dem aktuellen Mai-Aufruf an: „Ungebrochen Solidarisch“, schreibt der DGB in der Ankündigung. red