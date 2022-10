„Deutschland hat einen Friedensauftrag zu erfüllen“

An die Wiedervereinigung des Landes erinnern die Viernheimer Christdemokraten traditionell mit einer Feierstunde am Tag der Deutschen Einheit. So trafen sich am Montag zahlreiche Parteimitglieder in der Kulturscheune, um auf den historisch bedeutenden Moment zurückzublicken, aber auch um die aktuellen Herausforderungen der Politik in der Welt und der Gemeinde zu beleuchten sowie langjährige

...