Deutsche Fans schauen Spiel zu Hause

Viernheim. Die Straßen waren weitgehend leer gefegt, als am Dienstagabend um 21 Uhr die Partie zwischen Frankreich und Deutschland angepfiffen wurde. Natürlich wollten viele Fußballfans sehen, wie sich Jogis Jungs gegen den amtierenden Weltmeister aus der Affäre ziehen. Grund zum Jubeln gab es am Ende nur für die Franzosen. Die Deutschen mussten ihren Frust im stillen Kämmerlein bewältigen. Im Gegensatz zu früheren Meisterschaften konnte auch dieses Spiel nicht bei öffentlichen Veranstaltungen verfolgt werden. Die Fans setzen wegen Corona auf Homeviewing.

Bei sommerlichen Temperaturen waren die Biergärten und Terrassen natürlich gut besucht. Schließlich interessiert sich nicht jeder für diese Sportart oder die gerade beteiligten Mannschaften. Beim Bar & Grill Townhall am Apostelplatz liefen drinnen und draußen zwar Fernseher. Stadionatmosphäre wollte allerdings nicht aufkommen. Da hat man in Viernheim schon ganz andere Zeiten erlebt. Nur bei den Wiederholungen von Hummels Eigentor und den beiden Treffern der Franzosen, die wegen Abseits aberkannt wurden, wurde der Blick auf die Bildschirme gerichtet.

Wenn am Samstag die deutsche Nationalmannschaft auf das Team aus Portugal trifft, dann besteht auf dem Gelände des Kleingartenvereins „Am Forst“ die Möglichkeit des Public Viewing. In einem Zelt sind die Besucher vor schlechtem Wetter geschützt. Für das leibliche Wohl steht die Worschdkischd bereit. Dazu gibt es jede Menge gekühlte Getränke. Platz gibt es allerdings nur für maximal 96 Personen. Reservierungen sind möglich per E-Mail an em2021kgvamforst@web.de. JR