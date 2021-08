Deutsche Bank verlässt Viernheim

Viernheim. Die Deutsche Bank gibt ihre Filiale in der Viernheimer Schulstraße auf. Das hat ein Sprecher des Instituts in Frankfurt am Mittwoch auf Nachfrage dieser Redaktion erklärt. Die Filiale war am 22. Juli durch die Sprengung zweier Geldautomaten zerstört worden (wir haben berichtet). Die Mitarbeiter des Standorts seien nun in Weinheim eingesetzt.

Wie der Sprecher weiter sagte, sei es bekanntlich ohnehin Absicht der Bank gewesen, ihre Filialen bundesweit um 100 auf dann 400 zu reduzieren. Die Aufgabe des Standorts Viernheim sei demnach für Jahresende geplant gewesen. Man konzentriere das Geschäft des Gebiets nun in Weinheim, da immer weniger Kunden die Filialen besuchten, erklärte der Sprecher. Mit der Aufgabe der Filiale sei kein Personalabbau verbunden, hieß es weiter. Auf die Fragen nach der Schadenshöhe und wer für die Instandsetzung der Räume aufkommt, wollte der Sprecher nicht antworten.

Die Immobilie gehört Arno Geidt, einem Mannheimer Unternehmer. Dieser erklärte, sein Mietvertrag mit der Deutschen Bank habe bis Ende 2023 Bestand. Für die Schäden am Gebäude, die die Sprengung der beiden Geldautomaten verursacht haben, sehe er seine eigene Versicherung in der Pflicht. Wie das Erdgeschoss künftig genutzt werde, würden nun beginnende Gespräche und Verhandlungen erst ergeben müssen, sagte Geidt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1