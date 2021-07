„Deutlich günstiger – sehr viel schneller“

Viernheim. Die Dachsanierung der Rudolf-Harbig-Halle kann eventuell schneller umgesetzt werden als bislang vermutet: Für die seit rund zwei Jahren geschlossene Sportstätte hat die Stadtverwaltung am Dienstag alternative Sanierungspläne vorgestellt. Die damit verbundenen Maßnahmen würden nicht nur Zeit, sondern auch Geld sparen. Möglicherweise könnten die Sportler bereits im kommenden Frühjahr wieder in der Halle aktiv werden.

Beim Helmut-Osada-Cup im August 2019 hatten sich erste kleine Teile der Gasbetondecke gelöst. Matthias Baaß erinnert sich noch daran, dass die Verantwortlichen damals gedacht hätten: „Hoffentlich wird das nichts Langwieriges.“ Doch nach Untersuchungen der Decke wurde die Halle im Oktober 2019 geschlossen – und ist seitdem gesperrt. Im Frühjahr 2020 lag das Gutachten zu den Schäden vor, dann diskutierte die Stadtverordnetenversammlung mehrere Monate über mögliche Maßnahmen – Abriss und Ersatzbau am gleichen Ort, Neubau einer Großsporthalle an anderer Stelle oder die Sanierung des Dachs. Am 4. September vergangenen Jahres beschloss das Parlament, das Dach zu erneuern. Die Kosten wurden damals auf 1 480 000 Euro geschätzt.

Ingenieurbüro gibt Auftrag zurück

„Das zunächst beauftragte Ingenieurbüro gab den Auftrag zur Planung und Betreuung der Sanierung im Februar 2021 aus internen Gründen zurück“, erklärte Bürgermeister Baaß nun, warum sich auch so lange nach dem Beschluss der Stadtverordneten noch nichts in der Halle getan hat. Das Projekt wurde erneut ausgeschrieben, nach dem Interessenbekundungsverfahren erfolgte die Vergabe an das Ingenieurbüro iDB aus Viernheim. „Und Dieter Bugert hat einen anderen Planungsansatz für die Sanierung vorgelegt, dem der Magistrat vergangene Woche in einer Sondersitzung zugestimmt hat“, sagte Baaß. „Die Risse in der Decke sind zwar bedenklich, aber dadurch ist das Dach nicht einsturzgefährdet“, betonte Dieter Bugert. Deshalb schlägt das Ingenieurbüro auch nicht den Abbruch und Neuaufbau des Hallendachs vor, sondern es will die Gasbetonplatten durch den Einbau einer neuen Deckenkonstruktion sichern und stabilisieren.

Bei der Sanierung „von unten“ muss das Dach nicht zurückgebaut werden, die Maßnahmen werden aus der Halle heraus durchgeführt. Die tragende Unterkonstruktion besteht aus Holzbalken, darauf werden Holztafeln in der Größe fünf mal 1,25 Meter platziert. „Die Elemente haben nicht nur einen optischen, sondern auch einen akustischen Vorteil“, erklärte Bugert. Bei dieser Vorgehensweise müssten auch nicht alle Teile der vorhandenen Technik unter dem Hallendach – Lüftung, Heizplatten und Beleuchtung – demontiert werden. Diese neue Variante, der der zuständige Prüfstatiker erst zustimmen musste und die nun vom Magistrat verabschiedet wurde, kommt günstiger als die Kompletterneuerung des Dachs. „Weil das Dach nicht demontiert werden muss, können wir mit einer Ersparnis von mindestens 350 000 Euro brutto rechnen“, berichtete Reiner Schneider, Leiter des Bauverwaltungs- und Liegenschaftsamts. Neben Kosten spare man auch Zeit.

Arbeitszeit etwa zwei Monate

„Die reine Arbeitszeit sind etwa zwei Monate“, schätzt Dieter Bugert. Wann die Halle wieder zur Verfügung steht, hänge von der Baugenehmigung, der Ausschreibung und der Vergabe an die Firmen ab. Im Bestfall könnte die Harbighalle zur „Winterbaustelle“ werden, die Maßnahmen im Frühjahr 2022 beendet sein. „Es ist auch wichtig, dass wir da voran kommen“, sagte Matthias Baaß, „denn die Halle fehlt in Viernheim an allen Ecken und Enden“. Das kann Peter Hoffmann nur bestätigen: „Wir allein nutzen die Halle mit vier, fünf Abteilungen“, sagte der Vorsitzende des TSV Amicitia und wies darauf hin, dass die Hallensportler auf andere Einrichtungen ausweichen müssten. „Eigentlich ist die Halle auch jeden Vormittag durch den Sportunterricht der Schulen belegt“, fügte Hoffmann hinzu.

Die Dachsanierung ist aber nicht die einzige Baustelle an der Rudolf-Harbig-Halle. Ebenfalls im September 2020 beschlossen wurde die Erneuerung des Wärmedämmverbundsystems. „Derzeit wird geprüft, ob statt dieser Kompletterneuerung auch eine Sanierung möglich ist, indem die losen Teile der Außenfassade verklebt und verdübelt werden“, teilte Bürgermeister Baaß mit. Zudem könnte die Rudolf-Harbig-Halle um ein größeres Foyer erweitert werden, dazu sind Stadt und Verein in der Vorplanung.