Derby im Waldstadion

Viernheim. In der aktuellen Saison läuft es nicht gut für den TSV Amicitia 2 und die SG Viernheim. Die beiden A-Ligisten hatten bisher wenig Grund zum Jubeln, rangieren zu Beginn der Rückrunde in der Tabelle auf hinteren Plätzen. Sowohl die Reserve der Blau-Grünen als auch die Orangenen müssen den Blick nach unten richten. Am Sonntag, 6. März, 12.30 Uhr, kommt es im Waldstadion zum Lokalderby, das aufgrund der aktuellen Situation zusätzliche Brisanz birgt.

Die zweite Garnitur des TSV Amicitia hat als Tabellenelfter mit 14 Punkten noch etwas Abstand auf die gefährdeten Ränge, wo der SV Laudenbach derzeit mit sieben Zählern den Relegationsplatz einnimmt. Trotzdem sollte das Team des Trainergespanns Tobias Kleiner und Markus Mandel die Lage nicht auf die leichte Schulter nehmen, denn die Wintervorbereitung war alles andere als vertrauenserweckend. Zudem wurde das erste Pflichtspiel des neuen Jahres gegen die TSG Lützelsachsen 2 auf dem heimischen Kunstrasenplatz deutlich mit 1:5 verloren. Dabei half auch die Unterstützung von fünf Spielern aus dem Kader der ersten Mannschaft nichts. Ob es im Lokalderby erneut Hilfe von de Kreisliga-Kickern gibt, bleibt abzuwarten. Unter allen Umständen soll eine Niederlage verhindert werden. Dazu müssen allerdings Fehler abgestellt und mehr Chancen kreiert und verwertet werden.

Die SG Viernheim geht nach dem torlosen Unentschieden im Wiederholungsspiel bei der SG Hohensachsen leicht gestärkt in den stadtinternen Vergleich. Die Mannschaft von Trainer Ralf Dalmus hat mit dem Punktgewinn die bedrohliche Lage leicht verbessert. Darauf ausruhen sollten sich die Orangenen aber nicht, denn mit erst neun Punkten aus 15 Begegnungen droht der Abstieg. Der Vorsprung der SG Viernheim auf den SSV Vogelstang (Rang 13) und den SV Laudenbach (Relegationsplatz) beträgt gerade einmal zwei Zähler.

Türkspor Edingen hat seine Mannschaft aus dem Spielbetrieb abgemeldet und ist damit erster Absteiger. Dazu könnte sich die Spvgg. Wallstadt 2 gesellen, die mit erst einem Punkt einen direkten Abstiegsplatz belegt. JR