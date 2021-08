Derby im kleinen Finale

Viernheim. Die TSV-Amicitia-Handballer haben beim Helmut-Osada-Cup den vierten Rang belegt. Im Spiel um Platz drei musste sich das Team von Christian Müller und Mirco Ritter im hessischen Derby gegen den TSV Birkenau geschlagen geben.

Die Viernheimer wollten an die Leistungen vom Heddesheimer Löwen-Cup in der Vorwoche anknüpfen. Doch im ersten Spiel gegen die HSG Eckbachtal gelang das nicht. „In der Abwehr haben wir überhaupt nicht ins Spiel gefunden“, haderte Coach Müller. Viernheim hatte offensiv mehr Glück und gewann mit 27:26 gegen den Oberligisten. Die Fehler sollten sich am zweiten Turniertag gegen den Drittligisten HSG Hanau nicht wiederholen. „Wir haben da eine sehr gute Leistung abgeliefert“, war Müller trotz der 19:21-Niederlage hochzufrieden.

Weil die HSG Worms ebenfalls gegen Hanau verloren und gegen Eckbachtal gewonnen hatte, entschied das direkte Duell über den Einzug in das kleine Finale. Viernheim konnte sich mit 28:23 durchsetzen. Bis zum Spiel um Platz drei blieb keine lange Pause. „Eigentlich wollten wir uns für die gezeigten Leistungen belohnen“, sagte Müller. Der TSV Amicitia erspielte sich eine Reihe von besten Möglichkeiten, ließ sie aber oft ungenutzt. So konnte sich der Oberligist mit 27:20 gegen Viernheimer, deren Kräfte nachließen, durchsetzen. „Wir haben gesehen, was geht, wenn jeder seine Rolle annimmt und sich an die Vorgaben hält“, lautete Müllers Fazit. Die Trainer konnten fast auf den kompletten Badenliga-Kader zurückgreifen. Einzig Dennis Hoffmann (verletzt) und Justus Mehl (Urlaub) fehlten. Dafür konnte das Publikum die beiden neuen Akteure Marius Walter (Tor) und Fabian Medler (Kreis) unter die Lupe nehmen. su