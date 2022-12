Der Zauber des Kaisergebirges

Viernheim. Zahlreiche Mitglieder der Bergsträßer CDU-Senioren, darunter auch viele Viernheimer Christdemokraten, verlebten kürzlich bei einer viertägigen Reise nach St. Johann in Tirol den Zauber des Kaisergebirges. Unter der Leitung von Jürgen Unger wurden viele Naturschönheiten der Alpen und natürlich auch die Märkte vor Ort besucht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Anfahrt ging über die Autobahn München über Bad-Tölz nach Pertisau am Achensee. Dort wurde direkt am See der kleine aber feine Markt mit offenen Feuerstellen, Handwerkskunst und allerlei Köstlichkeiten besucht. Danach ging es über Söll-Elmnau nach St. Johann. Im Hotel „Zur schönen Aussicht“, mit einem fulminanten Blick auf das Kaisergebirge, wurde Quartier bezogen.

Am nächsten Tag ging es nach Innsbruck. Bei strahlenden Sonnenschein und Schnee oberhalb 1600 Metern ging es vorbei am Wilden Kaiser. Bei der Stadtrundfahrt sorgte eine Fremdenführerin für die passenden Informationen. Natürlich durfte auch ein Abstecher zur Olympia-Schanze am Berg-Isel sowie der Besuch des Denkmals von Tirols Freiheitskämpfers Andreas Hofer nicht fehlen. Ein Fußweg führte die Reisenden durch den Hofgarten entlang der Hofburg und durch die Burggasse führte zum berühmten zum Goldenen Dachl.

Mehr zum Thema Pfarrgruppe St. Michael Messdiener besuchen die Weihnachtshauptstadt Mehr erfahren Unglück Tod neben der Skipiste: Zwei 17-jährige Deutsche stürzen ab Mehr erfahren

Berchtesgaden war am Tag darauf das nächste Ziel. Auch dort wurde ein Markt besucht, der Handwerkskunst, regionale Produkten und gelebte Tradition zu bieten hatte. Das königliche Schloss und die historischen Bürgerhäuser, die zwei Meter hohen Holzfiguren dort sind original geschnitzt und handbemalt, zeugen von einer jahrhundertealten Tradition der Holzschnitzkunst. Am Nachmittag ging es zum bis zu 192 Meter tiefen Königssee. Er liegt eingebettet zwischen Watzmann-Jenner und dem Hagengebirge. Weltberühmt sind St. Bartholomae und das „Echo vom Königssee“. Zurück im Hotel wurde noch ein geselliger Abend mit Tiroler Schmankerl verbracht, der letzte dieser Reise.

Bei der Rückfahrt wurde in München ein längerer Zwischenstopp eingelegt. Dabei wurde der Marienplatz mit seinem mit 2500 Kerzen bestückten Christbaum besucht. Vor dem neugotischen Rathaus war eine Budenstadt mit altbayrischem Charme, lebendigem Brauchtum und alter Handwerkskunst aufgebaut worden. Da boten sich natürlich ausreichend Möglichkeiten, um einzukaufen. JR