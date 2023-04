Der Weg zum Traumgarten

Viernheim. Zu einem Vortrag über Schottergärten lädt die Volkshochschule Viernheim am Donnerstag, 27. April, von 19 bis 20 Uhr ein. „Lassen auch Sie sich überzeugen, wie schön bepflanzte Gärten sein können!“, heißt es in der Ankündigung. Denn der Kampf gegen den Klimawandel beginne bereits im eigenen Garten. Referentin Nadine Heimann zeigt auf, warum bepflanzte Gärten besser, pflegeleichter und kostengünstiger sind als Schottergärten – und wie einfach sie zum Traumgarten für Mensch und Tier werden können. Der kostenlose Vortrag findet in der Kulturscheune Viernheim statt. Anmeldungen nimmt die vhs Viernheim unter 06204/98 84 04 oder per Mail oder über die Homepage unter www.vhs-viernheim.de an. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1