Viernheim. Die vierten Klassen der Schillerschule machten sich auf den Weg in den Viernheimer Wald, denn der zweite Teil des Juniorförsterdiploms stand an. Dieses Mal unter dem Thema „Der Wald im Herbst“. Die Zebras, Löwen und Pinguine konnten es kaum erwarten, Förster Hörner am Bonanza Spielplatz wiederzusehen.

Bei tollem Herbstwetter lernten die Kinder die Fortpflanzungsmethoden verschiedener Bäume kennen. Außerdem wurde ihnen sehr anschaulich erklärt, warum sich im Herbst die Blätter von Laubbäumen verfärben und anschließend abgeworfen werden. Bei dem anschließenden Waldspaziergang gingen die Kinder auf Spurensuche verschiedener Tiere. Zuerst entdeckten sie eine verlassene „Wohnung“ eines Buntspechts, danach konnten sie eine Ruhestelle der Rehe im Waldboden erkennen und zum Schluss sogar einen Ruheplatz der Wildschweine entdecken. Auch wurde den Schülern das richtige Verhalten bei einer Begegnung mit einem oder mehreren Wildschweinen erklärt. Mithilfe eines Spiels wurde zudem das Anlegen der Wintervorräte von Eichhörnchen näher gebracht. Hierbei mussten die Kinder ihre Vorräte im Wald so verstecken, dass sie diese so schnell wie möglich wieder finden. Die Kinder erfuhren, wie schwierig es ist, sich alle ihre eigenen Verstecke zu merken. Wie in der Natur auch, wurden teilweise auch „Vorräte“ von Mitschülern gestohlen.

Förster Hörner erklärte, warum Bäume ihre Blätter verlieren. © Schillerschule

Das Herbst-Modul des Juniorförsterdiploms ging rasend schnell vorbei. Umso größer ist auf allen Seiten die Vorfreude auf den nächsten Waldtag im Winter. red