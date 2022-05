Der USC Viernheim holt zwei Deutsche Meistertitel

Viernheim. Die deutschen Meisterschaften der Seniorinnen, Senioren und Versehrten im Einzel und Trio wurden vergangene Woche in Leipzig ausgetragen. Die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Baden ergab sich durch den Zuteilungsschlüssel des Bowling Dachverbandes DBU und den Titelverteidigern des Vorjahres. Die Teilnehmer müssen mindestens fünfzig Jahre alt sein, sie wären dann in der Altersklasse A. bis 59 Jahre. Die Altersklasse B 60 bis 69 Jahre, die Altersklasse C über 70 Jahre. Der Triowettbewerb wird bei den Herren ebenfalls in drei Altersklassen gespielt, bei den Damen gibt es im Trio nur zwei Altersklassen A bis 59 Jahre und Altersklasse B über 60 Jahre.



Auf dem Plan standen zuerst die Wettbewerbe im Einzel der Altersgruppen A; B und C sowie die versehrten Damen und die beiden Versehrtengruppen der Herren, in denen die Meister bereits am Dienstag ermittelt wurden.

Bis es soweit war mussten vorher alle Altersgruppen zwei Serien mit jeweils sechs Spielen absolvieren, in denen sich die sechs Besten für das Finale Round Robin qualifizierten.



Ab Mittwoch stand der Triowettbewerb auf dem Plan, an dem die Versehrtengruppe nicht teilnahm.

In diesem Wettbewerb hatten alle Altersgruppen zwei Serien mit jeweils vier Spielen zu absolvieren in denen die zehn besten Trios in das Finale einzogen.



Bei den Damen der Altersgruppe A sind dreiundzwanzig Damen gestartet, unter ihnen die Viernheimerin Nicole Thüry, die mit 1963 Pins den siebzehnten Platz belegte

In der Altersgruppe B spielten vierundzwanzig Spielerinnen, dabei aus Viernheim die Titelverteidigerin Martina Kolbenschlag und aus Mannheim Angelika Koczor.

Martina Kolbenschlag erzielte 2414 Pins mit denen sie auf Rang zwei in das Finale einzog. Angelika Koczor erreichte mit 2040 Pins den achten Tabellenplatz.

Martina Kolbenschlag gewann im Finale alle fünf Begegnungen und wurde mit 3594 Pins Deutsche Meisterin.

Im Seniorinnen C Wettbewerb mit siebzehn Starterinnen spielte die Mannheimerin Monika Prätorius. Sie erreichte den neunten Tabellenplatz mit1873 Pins.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei den Versehrten Damen mit fünfzehn Starterinnen erspielte die Heidelbergerin Petra Noth mit 1817 Pins den neunten Tabellenplatz

In der Herren Altersgruppe A sind fünfundzwanzig Herren gestartet. Hier war Baden, wegen des Erfolges in der zuletzt vor Corona gespielten Meisterschaft, mit drei Spielern stark vertreten. Unter ihnen der Viernheimer Hans-Peter Eberspach, Peter Thüry aus Mannheim und Roland Lust aus Pforzheim.

Hans-Peter Eberspach Erzielte 2599 Pins mit denen er als Tabellenerster in das Finale einzog. Peter Thüry zog mit seinen 2418 Pins auf dem vierten Platz ebenfalls in das Finale ein.

Im Finale gewann Hans Peter Eberspach drei der Fünf Begegnungen und wurde mit 3841 Pins Deutscher Meister.

Peter Thüry, gegen den Hans Peter Eberspach im dritten Spiel mit 232:246 Pins unterlag wurde mit 2584 Pins Vizemeister.

Roland Lust gelang im Finale kein Sieg erringen, er blieb mit 3258 Pins auf Rang sechs.



Bei den Senioren B mit dreiundzwanzig Startern spielten Martin Grewe und Sun Kiem Kho aus Mannheim. Martin Grewe mit 2353 Pins belegte Rang neun und Sun Kiem Kho mit 2328 Pins Rang elf

Im Wettbewerb der Senioren C erreichte Heinz Beier mit 2036 Pins den zwölften Rang, Lutz Puchta liegt mit 1996 Pins fünf Plätze tiefer.

Ebenfalls mit 23 Startern wurde der Wettbewerb der Versehrten Herren 1 gespielt. Jens Prätorius und Harry Loth, beide aus Mannheim, erspielten sich mit 1948 bzw.1847 Pins die Ränge siebzehn und neunzehn.

Der Viernheimer Peter Jung, belegte mit seinen 1996 Pins Im Wettbewerb der Versehrten 2 den achten Platz.

Die Seniorinnen A mit Martina kolbenschlag, Petra Noth und Nicole Thüry wurden unter den dreiundzwanzig gestarteten Teams mit insgesamt 3952 Pins vierzehnte

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Den Wettbewerb im Trio Damen B bestritten die Viernheimerin Ingeborg Glück und die Mannheimerinnen Monika Prätorius und Angelika Koczor, die mit 4033 Pins auf dem dritten Platz in das Finale einziehen konnten. Dort erzielten sie das Gesamtergebnis von 5990 Pins mit denen sie den sechsten Platz erreichten.

Im Triowettbewerb der Altersklasse A Herren war Baden wegen vorangegangener Erfolge mit drei Trios stark vertreten.

Das Trio Baden 1spielte in der Aufstellung Roland Lust, Peter Thüry und Joachim Koob, es zog mit 4525 Pins auf dem siebten Platz in das Finale ein. Dort erreichten sie das Gesamtergebnis 6727 Pins mit denen sie am Ende auf den achten Platz zurück fielen.

Baden zwei in der Aufstellung Hans-Peter Eberspach, Christopher König und Martin Grewe erzielte in den Vorrunden 4683 Pin und zog damit auf den zweiten Platz in das Finale ein. Im Finale erreichten sie mit dem Gesamtergebnis von 7173 Pins die Vize Meisterschaft.

Baden 3 in der Aufstellung Bernd Kemmer, Michael Betzold und Bernd Frey erreichte das Finale auf dem neunten Platz mit 4496 Pins auf Rang neun in das Finale ein und wurden mit dem Gesamtergebnis 6686 Pins neunte.