Der neue Tivolipark – Spielwiese mit Ruhezonen

Viernheim. Bürgermeister Matthias Baaß zeigt auf den aufgerissenen Asphalt: „Solche Wege, auf denen man stolpern kann, wird es künftig nicht mehr geben.“ Der Tivolipark wird in den kommenden Monaten grundlegend umgestaltet und soll wieder zu einem attraktiven Platz in Viernheim werden.

Der 1959 angelegte Park ist mittlerweile in die Jahre gekommen und soll durch eine aktuelle Gestaltung aufgewertet werden. Im Rahmen des Stadtumbaus „Viernheim West“ wurde ein grobes Konzept erstellt, für das die bhm Planungsgesellschaft mbH (BHMP) in Bruchsal die Ausführungsplanung übernommen hat. Die Ausschreibung der Bauleistungen ist erfolgt. Am 7. September sollten die Firmen ihre Angebote zur Ausführung abgegeben haben.

„Wir gehen davon aus, dass die Vergabe durch den Magistrat im September erfolgt und es im November losgehen kann“, stellt Bürgermeister Matthias Baaß bei einem Termin vor Ort den Zeitplan der Umgestaltung vor.

Dabei betont der Bürgermeister: „Der Park liegt vielen Bürgern am Herzen.“ Das habe sich in der Vergangenheit immer wieder gezeigt –ob bei aktiver Mithilfe im Park, bei Beschwerden über zu hoch gewachsenes Unkraut oder anhand von Petitionen zum Umbau.

Bürger mit einbezogen

Auch bei der aktuellen Planung seien Bürger involviert gewesen: „Wir haben vorab gefragt, wie sie sich den Park vorstellen“, erinnert Frank Ewert, Leiter des Amts für Stadtentwicklung und Umweltplanung, an die Ortstermine und Workshops. Betroffene und interessierte Bürger erarbeiteten so gemeinsam mit der „Lokalen Partnerschaft“ der Stadt Viernheim, mit Schulen und Vereinen, das Konzept zur künftigen Gliederung des Parks.

Der Tivolipark wird aufgeteilt in den nördlichen Teil – zwischen dem Kindergarten in der Johann-Sebastian-Bach-Straße und den mittleren Zugängen von der Beethovenstraße und der Richard-Wagner-Straße – sowie den südlichen Teil bis zur Mozartstraße.

Der nördliche Teil ist als „aktive Zone“ gedacht. „Die Spielplätze werden aufgewertet und in zwei Bereiche getrennt“, erklärt Maxime Hähnel vom Stadtplanungsamt. Im Bereich der Kleinkinder sind Spielgeräte aus Holz mit Rutsche und Kletterelementen, Miniwipper und Korbschaukel vorgesehen. Für die größeren Kinder werden eine Kletter-Pyramide mit Rutsche und Seilparcours und Doppelschaukel installiert. Daran schließt sich ein Sport- und Fitnessbereich mit Boulebahn und Tischtennisplatte an für ältere Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Zusätzlich wird eine große zentrale Spielwiese angelegt.

In der Mitte des Parks entsteht ein Treffpunkt mit Sitzelementen und Bäumen. Die Wegeführung dorthin ändert sich auch: „Aus zwei Wegen, vom Eingang Mozartstraße kommend, wird ein zentraler Weg“, führt Frank Ewert aus. Die Wege werden teilweise zu „Hybridwegen“ ausgebaut: Neben einem wassergebundenen Belag wird auch ein Teil aus Betonplatten gestaltet, um barrierefrei für Fortbewegungsmittel mit Rollen zu sein.

Der südliche Teil bis zur Mozartstraße ist als Erholungszone konzipiert, mit einer großen Rasenfläche. „10 000 Stauden“ zitiert Matthias Baaß aus der Ausschreibung für die künftige Bepflanzung des Parks.

Bescheidene Pflanzen gewählt

„Wir haben darauf geachtet, dass sie wenig Wasser und wenig Pflege brauchen“, sagt Ewert. „Die Stauden und Gehölze am Rand sind so ausgewählt, dass sie sich in der Höhe staffeln“, erklärt Markus Zedlitz, zuständig für die öffentlichen Grünanlagen. Zusätzlich werden größere Pflanzen mit einer Wuchshöhe von bis zu acht Metern in der letzten Reihe an der Grundstücksgrenze gesetzt. Bis man diese neuen Pflanzen in ihrer ganzen Blütenpracht erleben kann, wird es wohl 2023 werden.

Denn die reine Bauzeit für die Umgestaltungsmaßnahme liegt bei neun Monaten. „Wir können aber nicht abschätzen, ob die Arbeiten auch wirklich alle ohne Unterbrechung umzusetzen sind“, schließt Frank Ewert ab. Bei optimalem Verlauf sei der Tivolipark im Juli 2022 fertig umgestaltet.