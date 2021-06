Der Nachwuchs des SRC startet wieder durch

Viernheim. Endlich heißt es für den Nachwuchs des SRC wieder Ringertraining mit Technikübungen und Kontaktringen. Die Kids des SRC trainieren nun wieder fleißig in der Ringerhalle, nachdem im Frühjahr nur Training im Freien möglich war. Natürlich fällt dem einen oder anderen der Wiedereinstieg etwas schwer, aber alle Kids und auch die Trainer sind froh, dass jetzt wieder gezielt der Ringsport trainiert werden kann.

Da im Herbst eine Schülerrunde geplant ist und auch hoffentlich wieder Turniere stattfinden können, ist es für alle Beteiligten wichtig, jetzt wieder voll durchzustarten und an die Erfolge der vergangenen Jahre anzuknüpfen. Einige der SRC Rebels sind mittlerweile in den Erwachsenen-Bereich gewechselt, so dass im Jugendtraining wieder Plätze frei sind. Wer Interesse an diesem abwechslungsreichen Sport hat, kann gerne zum „Schnuppertraining“ mittwochs von 17.30 bis 18.45 Uhr und freitags von 17 bis 18.15 Uhr kommen.

Nun gilt es das Versäumte schnellstens wieder aufzuholen, aber natürlich darf auch die Gemeinschaft und der Teamgeist nicht zu kurz kommen: Deshalb werden die SRC Rebels und Ladies noch vor den Ferien einen gemeinsamen Ausflug in den Kletterwald Viernheim machen und sicherlich dieses gemeinsame Event nach so langer Pause genießen. red