Denkmal zieht um

Viernheim. Seit zwölf Jahren erinnert das Bronzefiguren-Ensemble neben der SB-Filiale Tivoli der Sparkasse Starkenburg in Viernheim seine Betrachter an das Thema Toleranz.

Im Mittelpunkt der Skulpturengruppe steht Nikolaus Adler, der 1902 in Viernheim geboren wurde und 1970 in Mainz verstarb. Er war Professor für neutestamentalische Exegese an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz. Adler steht für den christlich geprägten Kulturkreis in Europa. Ihm wurden zwei Kinder zur Seite gestellt: ein indisches Mädchen im Sari und ein afrikanischer Junge. Damit soll vor Augen gehalten werden, dass Menschen trotz ihrer Verschiedenheit im Aussehen, ihren unterschiedlichen Prägungen und vielfältigen Begabungen friedlich zusammenleben können.

Das Toleranzdenkmal zieht vom Tivoli nach Heppenheim. © Sparkasse

Das Toleranz-Denkmal tritt eine Reise nach Heppenheim an. Dort findet es eine neue Heimat auf dem Gelände der Sparkassenstiftung Starkenburg. „Wir haben das Grundstück samt Gebäude, in welchem sich unsere SB-Filiale befindet, verkauft“, informiert Sparkassendirektor Manfred Rheiner.

„Kunden müssen jedoch nicht auf den Service der SB-Filiale verzichten“, versichert die Sparkasse in ihrer Pressemitteilung. In wenigen Wochen soll nur wenige Meter entfernt vom alten Standort an der Ecke Mannheimer Straße/Bürgermeister-Lamberth Straße eine neue SB-Filiale mit den gewohnten Dienstleistungen eröffnen. „Bis dahin stehen den Kunden die SB-Bereiche in den Filialen Kurpfalzplatz, Bannholzgraben, Nord-West-Stadt und Schulstraße ebenso zur Verfügung wie der Geldautomat im Rhein-Neckar-Zentrum“, führt Manfred Rheiner aus. red

